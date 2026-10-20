جنگ آمریکا علیه ایران محور اصلی نگرانی‌های اقتصادی بود که در نشست بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بانکوک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از پکن، جنگ آمریکا علیه ایران محور اصلی نگرانی‌های اقتصادی در نشست بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بود. پیامد‌های اقتصادی جنگ آمریکا علیه ایران، از جمله افزایش هزینه‌های انرژی، اختلال در زنجیره تأمین و کاهش چشم‌انداز رشد اقتصادی، در نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بانکوک مورد توجه قرار گرفت.

پیامد‌های اقتصادی جنگ آمریکا علیه ایران، از جمله افزایش هزینه‌های انرژی، اختلال در زنجیره تأمین و کاهش چشم‌انداز رشد اقتصادی، در نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بانکوک مورد توجه قرار گرفت.

در این نشست که در پایتخت تایلند برگزار شد؛ آثار اقتصادی جنگ در خاورمیانه و پیامد‌های آن برای اقتصاد جهانی و کشور‌های آسیایی مورد بحث قرار گرفت.

صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین پیش‌بینی خود اعلام کرد رشد اقتصادی آسیا از ۵ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۴.۸ درصد در سال ۲۰۲۶ و ۴.۴ درصد در سال ۲۰۲۷ کاهش خواهد یافت. افزایش قیمت انرژی و تداوم نااطمینانی‌های ناشی از درگیری‌های خاورمیانه از جمله عوامل تهدیدکننده چشم‌انداز اقتصادی منطقه عنوان شده است.

در همین حال، رئیس بانک جهانی با اشاره به افزایش هزینه‌های انرژی و کود‌های شیمیایی، هشدار داد که ترکیب این فشار‌ها با بدهی‌های سنگین و دیگر مخاطرات اقتصادی، چالش‌های تازه‌ای برای کشور‌ها ایجاد می‌کند.

گزارش‌های بانک جهانی نیز نشان می‌دهد تداوم قیمت‌های بالای انرژی می‌تواند فعالیت اقتصادی در شرق آسیا و اقیانوسیه را تحت فشار قرار دهد؛ موضوعی که برای اقتصاد‌های وابسته به واردات انرژی، از جمله برخی کشور‌های آسیایی، اهمیت بیشتری دارد.

کارشناسان هشدار می‌دهند پیامد‌های جنگ به بازار نفت محدود نمی‌ماند و افزایش هزینه حمل‌ونقل، اختلال در مسیر‌های تجاری و فشار‌های تورمی می‌تواند به افزایش هزینه تولید و زندگی خانوار‌ها منجر شود.