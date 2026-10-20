مدیرکل اخبار استان‌های رسانه ملی افزایش حضور تولیدات مرکز لرستان در آنتن ملی را مستلزم توجه جدی به کیفیت محتوا، انتخاب سوژه‌های اثرگذار و پرداخت حرفه‌ای به مسائل و ظرفیت‌های بومی عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، علیرضا بای در آیین تکریم و معارفه معاون خبر صدا و سیمای لرستان با اشاره به الزامات سند تحول رسانه ملی، افزایش سهم استان‌ها در شبکه‌های سراسری را از رویکرد‌های مهم این سند برشمرد و بر توجه همزمان به هویت‌محوری و عدالت‌گستری در تولید و انتشار اخبار تأکید کرد.

وی به ظرفیت‌های انسانی و فرهنگی لرستان اشاره کرد و افزود: امیدوارم با بهره‌گیری از توانمندی‌های این استان و ارتقای کیفیت آثار خبری، زمینه پخش گسترده‌تر تولیدات مرکز لرستان در شبکه‌های سراسری، به‌ویژه شبکه خبر، فراهم شود.

مدیرکل اخبار استان‌های رسانه ملی با تأکید بر ضرورت تولید آثار رسانه‌ای در تراز شبکه‌های ملی اظهار کرد: لرستان از سرمایه انسانی ارزشمندی برخوردار است و ظرفیت‌های این استان می‌تواند در قالب تولیدات خبری فاخر، تصویری روشن از مردم، توانمندی‌ها و واقعیت‌های لرستان را به مخاطبان سراسر کشور و حتی فراتر از مرز‌ها منتقل کند.

بای، افزایش حضور تولیدات استانی در آنتن ملی را مستلزم توجه جدی به کیفیت محتوا، انتخاب سوژه‌های اثرگذار و پرداخت حرفه‌ای به مسائل و ظرفیت‌های بومی دانست؛ رویکردی که می‌تواند به معرفی بهتر استان‌ها و بازتاب متوازن‌تر رویداد‌های مناطق مختلف کشور در رسانه ملی کمک کند.

مدیرکل صدا و سیمای لرستان هم در این مراسم بر نقش رسانه در امیدآفرینی، تقویت وحدت اجتماعی و بازنمایی ظرفیت‌ها و دستاورد‌های استان تأکیدکرد.

فاتحی با اشاره به مسئولیت رسانه در قبال جامعه اظهار کرد: صداوسیما رسانه مردم است و بازنمایی نقاط قوت و پیشرفت، امیدآفرینی و تقویت وحدت اجتماعی از وظایف مهم آن به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر اهمیت این مأموریت در شرایط حساس کشور، همدلی، وحدت و تاب‌آوری اجتماعی را از موضوعات مهم در فعالیت‌های رسانه‌ای دانست و افزود: تقویت امید و انسجام اجتماعی باید با طرح شفاف مطالبات مردم و پیگیری پاسخ‌گویی به‌موقع مسئولان همراه باشد؛ چون بازتاب دستاورد‌ها و بیان مسائل و مطالبه‌ها و مشکلات مردم، دو مسئولیت مکمل رسانه هستند.

مدیرکل صدا و سیمای لرستان تصریح کرد: رسانه علاوه بر معرفی ظرفیت‌ها و نقاط قوت استان، وظیفه دارد مطالبات مردم را نیز منعکس کند و زمینه توجه مسئولان به مسائل و دغدغه‌های جامعه را فراهم آورد.

در ادامه این مراسم، ایرج مزارعی به‌عنوان سرپرست معاونت خبر صدا و سیمای لرستان معرفی و از خدمات ولی‌الله شعبان، معاون پیشین خبر این مرکز، قدردانی شد.

ایرج مزارعی، دکترای علوم سیاسی و کارشناس ارشد تحقیقات سیاسی با بیش از دو دهه تجربه رسانه‌ای، سابقه مدیریت خبر، معاونت اطلاعات و اخبار مراکز مختلف صداوسیما را در کارنامه دارد و از آذرماه ۱۴۰۱ تاکنون معاونت اطلاعات و اخبار صداوسیمای مرکز کرمان را بر عهده داشته است.