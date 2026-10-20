رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی به همراه معاونان قضائی در دیدار چهره به چهره با مردم به ۹۰ پرونده قضائی از سراسر استان رسیدگی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، موسی خلیل الهی رئیس کل دادگستری استان در دیدار مردمی در دادگستری مرکز استان در تکریم ارباب رجوع به همراه رئیس دادگاه‌های تجدیدنظر استان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و برخی معاونان، رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب شهرستان تبریز و معاونین قضائی رئیس کل دادگستری استان برای ۹۰ پرونده از سراسر استان دستورات لازم را با رعایت استقلال قضات صادر کرد.