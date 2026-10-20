در پی مطالبه شاکیان ساختمان پزشکان گنبدکاووس، رییس کل دادگستری گلستان، با برپایی جلسه مشترک میان بهره بردار و سرمایه گذار برای رفع موانع ۱۵ ساله مجتمع، تصمصم گیری شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، محمود اسپانلو، رئیس کل دادگستری گلستان، گفت: پس از طرح مشکلات این طرح از سوی تعدادی از شاکیان در ملاقات مردمی هفته گذشته، پیگیری موضوع در دستور کار قرار گرفت و امروز جلسه‌ای با حضور سرمایه‌گذار و نمایندگان پزشکان در دادگستری شهرستان برگزار شد.

محمود اسپانلو با اشاره به بلاتکلیفی حدود ۱۵ ساله این طرح افزود: نزدیک به ۷۰ نفر در این طرح ذی‌نفع هستند و مشکلات باقی‌مانده، سبل نارضایتی شده است.

رئیس کل دادگستری گلستان افزود: مشکلات مربوط به انشعابات آب، برق و گاز، تکمیل مشاعات و صدور اسناد مالکیت از موانع باقی‌مانده طرح است که در جلسه امروز برای پیگیری و رفع آنها تصمیماتی اتخاذ شد.

اسپانلو ادامه داد: شهرداری برای پیگیری موضوع پایان کار اعلام آمادگی کرده و اداره ثبت اسناد نیز برای طی مراحل قانونی صدور اسناد آماده است.