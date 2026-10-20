فرماندار لیلان در جلسه شورای آموزش و پرورش از توزیع تجهیزات ورزشی به ارزش ۲ میلیارد تومان بین مدارس این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، علی نوایی با اشاره به اهمیت توسعه فعالیت‌های ورزشی در مدارس، تأمین تجهیزات ورزشی را گامی در ارتقای امکانات ورزشی دانش‌آموزان عنوان کرد.

وی همچنین با بیان اینکه هیچ کلاسی در شهرستان لیلان بدون دبیر نیست گفت: همه کلاس‌های درس شهرستان از دبیر برخوردار هستند.

فرماندار لیلان با تأکید بر ضرورت رعایت قانون در انتخابات تصریح کرد: مدیران، کارکنان و دبیران آموزش و پرورش حق دخالت در انتخابات و فعالیت تبلیغاتی انتخاباتی با استفاده از جایگاه اداری خود را ندارند.