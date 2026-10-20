به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ علی اسماعیل پور افزود: این میزان از نظر وزنی ۱۵۲ درصد و از نظر ارزشی ۳۸۲ درصد افزایش داشته است.

وی بیان کرد: میگوی پرورشی با صادرات حدود ۲۲ میلیون دلار در ۶ ماه نخست امسال، بیشترین ارزش صادرات غیرنفتی این استان را به خود اختصاص داده است.

اسماعیل پور با تأکید بر اینکه صادرات ستون فقرات تولید و عامل پایداری صنایع استان بوشهر است، افزود: صادرات محصولاتی مانند میگوی پرورشی، گوجه‌فرنگی خارج از فصل و خرما، نقشی مهم در تداوم فعالیت‌های تولیدی و توسعه صنایع وابسته دارد.

وی با اشاره به ظرفیت تولید محصولات کشاورزی و معدنی در استان بوشهر گفت: تولید سالانه گوجه‌فرنگی در استان حدود ۷۰۰ هزار تن برآورد می‌شود که بوشهر در این زمینه رتبه نخست کشور را دارد.

اسماعیل پور ادامه داد: گمرک‌های استان بوشهر برای تسهیل تشریفات صادراتی و جلوگیری از معطلی محموله‌ها تلاش کرده‌اند و در موارد لازم، پیگیری مستقیم مسائل از دستگاه‌های مرتبط و هماهنگی با مسئولان استان در دستور کار قرار گرفته است.

معاون صادرات و ترانزیت حوزه نظارت گمرک‌های استان بوشهر با اشاره به اجرای ماده ۵۷ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی برای نخستین بار در این استان بیان کرد: ارزیابی محموله سیمان در محل تولید یکی از کارخانه‌های شهرستان دشتی انجام شد تا محموله بدون نیاز به مراجعه وسیله حمل به گمرک، از کارخانه به سمت مرز صادراتی ارسال شود و هزینه‌های صادرکننده کاهش یابد.

اسماعیل‌پور با اشاره به برخی مشکلات پیش روی صادرکنندگان افزود: دریافت هزار دلار هزینه برای هر کانتینر و بازگشت محموله‌های میوه، نیازمند هماهنگی میان مسئولان استان بوشهر، رایزنان بازرگانی و وزارت امور خارجه است.

وی محدودیت سقف کارت‌های بازرگانی را از دیگر موانع صادرات دانست و گفت: این محدودیت‌ها در برخی موارد با وجود آماده بودن کالا، مانع ثبت اظهارنامه یا انجام تشریفات گمرکی می‌شود و روند صادرات را به تأخیر می‌اندازد؛ از این رو، اتخاذ راهکار‌های مناسب برای رفع این مشکل ضروری است.

اسماعیل‌پور همچنین از صادرکنندگان، تولیدکنندگان و کارکنان گمرک برای نقش‌آفرینی در توسعه صادرات غیرنفتی استان بوشهر قدردانی کرد.