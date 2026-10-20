به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، براساس هشدار زرد هواشناسی از فردا رگبار متناوب باران و رعدوبرق همراه با وزش باد و کاهش دما در آذربایجان غربی آغاز می‌شود.



در هشدار هواشناسی سطح زرد- شماره ۳۶ آمده است: پیرو هشدار سطح زرد شماره ۳۵ و با تداوم فعالیت امواج بارشی در منطقه، فعالیت سامانه رگبار متناوب باران و رعدوبرق همراه با وزش باد و کاهش دما در استان پیش بینی می‌شود.

مخاطره رگبار باران و رعدوبرق و تند باد لحظه‌ای از فردا روز چهارشنبه مورخ (۱۴۰۵/۰۷/۲۹) آغاز می‌شود و تا پایان هفته جاری در کلیه مناطق استان ادامه خواهد داشت.

در اثر این مخاطره احتمال آبگرفتگی معابر شهری و روستایی، احتمال سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها وجود دارد.

در این شرایط آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران - خودداری از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و اجتناب از فعالیت‌های کوهنوردی - پرهیز از سفر‌های غیر ضروری و احتیاط در تردد‌های شهری و جاده‌ای- احتمال خسارت به سازه‌های موقت و بنا‌های نیمه کاره در اثر تندباد لحظه‌ای- توجه به توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی ضروری است.