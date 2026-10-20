برنامه «آوای خاطره‌ها» با تمرکز بر زاد روز و یادبود چهره‌های ماندگار موسیقی، آهنگسازان، ترانه‌سرایان و هنرمندان در قید حیات، تلاش می‌کند در قالب ساختاری شنیداری، تاریخ شفاهی و پیوند نسل‌ها را در رادیو آوا روایت کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، یلدا احتشامی، تهیه‌کننده برنامه‌های «آوای خاطره‌ها» در رادیو آوا و «نیستان» در رادیو فرهنگ، با حضور در استودیو شبکه خبر به تشریح ابعاد مختلف برنامه‌سازی تخصصی در حوزه موسیقی، چالش‌های انتخاب قطعات آرشیوی و نحوه تعامل با هنرمندان پرداخت.

احتشامی درباره ماهیت برنامه «آوای خاطره‌ها» گفت: این برنامه رویکردی مناسبتی و پژوهشی دارد که به طور ویژه به زاد روز و سالروز درگذشت هنرمندان عرصه موسیقی می‌پردازد.

رسالت رادیو آوا به عنوان شبکه‌ای موسیقی‌ محور ایجاب می‌کند که نه تنها یاد و خاطره پیشکسوتان و درگذشتگان را زنده نگه دارد، بلکه آثار هنرمندان نام‌آور در قید حیات را نیز ارج نهد.

وی با اشاره به همکاری تیم تولید افزود: این برنامه به قلم محمدحسن ارجمندی و با گویندگی مهرناز فقیهی تولید می‌شود و پیش‌تر از هنرمندانی، چون بیژن بیژنی، محمد معتمدی، سالار عقیلی و استادانی همچون زنده‌یاد مرتضی حنانه و بیگلری‌پور یاد شده است؛ ضمن اینکه برنامه مستقلی نیز به مناسبت زاد روز استاد نوربخش و استاد کیانی‌نژاد تدارک دیده شده است.

تهیه‌کننده «آوای خاطره‌ها» درباره نحوه ارتباط با هنرمندان زنده گفت : پیش از پخش برنامه، آثار و تولیدات برای هنرمندان ارسال می‌شود و پس از شنیدن، نظرات و بازخورد‌های ارزشمند آنان دریافت و روی آنتن منعکس می‌گردد که با استقبال بسیار خوب چهره‌هایی نظیر سالار عقیلی و محمد معتمدی مواجه شده است.

وی در خصوص دایره پوشش آثار موسیقایی توضیح داد: تلاش می‌شود از تمامی گونه‌های موسیقی، به‌ویژه موسیقی سنتی، نواحی، آثار ارکسترال و فیلم بهره گرفته شود. همچنین دایره مخاطبان و موضوعات برنامه فراتر از خوانندگان رفته و شامل آهنگسازان، مدرسان موسیقی و حتی ترانه‌سرایان و شاعران برجسته کشور نظیر استاد فریدون مشیری نیز می‌شود.

احتشامی درباره سختی‌های برنامه‌سازی در حوزه صدا تأکید کرد: برنامه‌سازی صوتی به دلیل فقدان تصویر، دشواری‌های خاص خود را دارد؛ گوینده و تهیه‌کننده باید با انتخاب دقیق متن‌های ادبی و قطعات فاخر، تصویری زنده و ملموس در ذهن مخاطب خلق کنند تا شنونده لحظه‌ها را تجسم کند.

وی در خصوص نحوه دسترسی مخاطبان به آرشیو برنامه‌ها گفت: علاقه‌مندان می‌توانند پس از پخش برنامه‌ها در ساعت ۹ صبح و بازپخش آن در ساعت ۱۷، از طریق برنامه ایران‌صدا، آرشیو زمانی رادیو آوا و همچنین لینک‌های فضای مجازی شبکه به فایل برنامه‌ها دسترسی داشته باشند.

این تهیه‌کننده رادیو همچنین به تحولات برنامه «نیستان» در رادیو فرهنگ اشاره کرد و افزود: این برنامه که امسال وارد بیست‌ و پنج‌سالگی خود شده، از مردادماه با رویکردی تازه، بخش خبری و گزارش‌های میدانی از تالار‌ها و اجرا‌های زنده سطح کشور را به ساختار خود افزوده است.

احتشامی از بازپخش بخش‌های آموزشی و پژوهشی استاد محمدرضا لطفی که در آرشیو رادیو فرهنگ موجود است به صورت تقطیع‌شده در برنامه‌های شبانه خبر داد و گفت: ضبط‌های روزانه «نیستان» با حضور چهره‌های شاخص و مستندسازان حوزه موسیقی نظیر آقایان بخشش و رئیسیان پیگیری می‌شود تا پاسخی جامع به سلایق گوناگون مخاطبان رادیو داده شود.