به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، کتاب «اسلام هراسی در ایالات متحده آمریکا» یک اثر تألیفی است که به همت سیروس رضایی مدرس دانشگاه درپنج فصل تحت عناوین: مقدمه، اسلام هراسی؛ تاریخچه و مفهوم، روی کارآمدن جورج بوش در آمریکا و دیدگاه­‌های سیاسی، فکری و فلسفی نو­محافظه­‌کاران، واقعة ۱۱ سپتامبر و تأثیر آن بر سیاست­‌های داخلی و خارجی ایالات متحده آمریکا، دیدگاه‌ها و سیاست­‌های آمریکا درباره اسلام در دوره جورج بوش پسر، پیامد سیاست اسلام ستیزی در دوران جورج بوش پسر، نتیجه­‌گیری در ۲۶۳ صفحه در قطع وزیری، تألیف و به همت انتشارات جهاد دانشگاهی استان وارد بازار نشر شده است.