پخش زنده
امروز: -
سه شنبههای هرهفته کتابی با موضوع مختلف به مردم چهارمحال و بختیاری معرفی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، کتاب «اسلام هراسی در ایالات متحده آمریکا» یک اثر تألیفی است که به همت سیروس رضایی مدرس دانشگاه درپنج فصل تحت عناوین: مقدمه، اسلام هراسی؛ تاریخچه و مفهوم، روی کارآمدن جورج بوش در آمریکا و دیدگاههای سیاسی، فکری و فلسفی نومحافظهکاران، واقعة ۱۱ سپتامبر و تأثیر آن بر سیاستهای داخلی و خارجی ایالات متحده آمریکا، دیدگاهها و سیاستهای آمریکا درباره اسلام در دوره جورج بوش پسر، پیامد سیاست اسلام ستیزی در دوران جورج بوش پسر، نتیجهگیری در ۲۶۳ صفحه در قطع وزیری، تألیف و به همت انتشارات جهاد دانشگاهی استان وارد بازار نشر شده است.