محدودیتی برای ساخت مسکن مددجویان واجد شرایط جود ندارد
مدیر کل کمبته امداد کهگیلویه و بویراحمد گفت: هیچگونه محدودیتی برای ساخت مسکن مددجویان واجد شرایط وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل کمیته امداد استان در سفر به بخش چاروسا، ضمن دیدار با امدادگران این نهاد، در نشستی با بخشدار چاروسا به بررسی مطالبات و مشکلات مددجویان منطقه پرداخت.
علیاصغر قلیپور، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی ره کهگیلویه و بویراحمد، هدف از این بازدیدهای میدانی را بررسی بیواسطه مشکلات جامعه هدف و اولویتبندی نیازمندیها در مناطق کمتربرخوردار عنوان کرد.
وی با بیان اینکه این نهاد در ۱۲۰ سرفصل به مددجویان خدمات ارائه میدهد، گفت: ۴۹ هزار خانوار در استان تحت حمایت کمیته امداد قرار دارند که با توجه به ظرفیتهای عظیم خدادادی و اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد، این آمار بسیار بالا و نگرانکننده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی ره کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه ۲۲۰۰ خانواده از این آمار متعلق به بخش چاروسا است، افزود: مناطقی همچون چاروسا، دیشموک، ممبی و روستاهای شهرستان بویراحمد به دلیل برخورداری کمتر از شاخصهای توسعه، بیش از پیش در کانون توجه و حمایت این نهاد قرار دارند.
وی در خصوص مسکن مددجویان نیز گفت: هیچگونه محدودیتی برای ساخت مسکن مددجویان واجد شرایط طبق دستورالعملهای دولتی نداریم و در حال حاضر با جذب اعتبارات بیسابقه، در تلاش برای خانهدار کردن نیازمندان هستیم.
قلیپور در بخش دیگری از سخنان خود به حمایت از فرزندان یتیم اشاره کرد و گفت: در سطح استان ۷۸۰۰ فرزند یتیم تحت حمایت داریم که ۳۵۰ نفر آنان در بخش چاروسا ساکن هستند و تمامی خدمات فرهنگی، معیشتی، تحصیلی و اشتغال به آنها ارائه میشود.
وی در ادامه تصریح کرد: همچنین ماهانه ۱۷۰ میلیارد تومان تنها بابت مستمری و معیشت مددجویان استان پرداخت میشود.
مدیرکل کمیته امداد استان با بیان اینکه در حوزه جهیزیه هیچ زوج پشتنوبتی در استان نداریم، تأکید کرد: آمادگی کامل داریم تا برای تمامی مددجویان متقاضی ازدواج، جهیزیه فراهم کنیم.
ضرورت همکاری بانکها در اجرای طرحهای اشتغالزایی
قلیپور در خصوص طرحهای اشتغالزایی اظهار کرد: سال گذشته سه هزار طرح اشتغالزایی اجرا شد که طبق آمار کمیته امداد کشور، انحراف تسهیلات در این طرحها کمتر از پنج درصد بوده است. با این حال، آنچه اکنون مایه نگرانی است، عدم همکاری مناسب برخی بانکها در پرداخت تسهیلات است؛ در حالی که با مشارکت سیستم بانکی میتوان شاهد شکوفایی اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در این مناطق بود.