به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل کمیته امداد استان در سفر به بخش چاروسا، ضمن دیدار با امدادگران این نهاد، در نشستی با بخشدار چاروسا به بررسی مطالبات و مشکلات مددجویان منطقه پرداخت.

علی‌اصغر قلی‌پور، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی ره کهگیلویه و بویراحمد، هدف از این بازدید‌های میدانی را بررسی بی‌واسطه مشکلات جامعه هدف و اولویت‌بندی نیازمندی‌ها در مناطق کمتربرخوردار عنوان کرد.

وی با بیان اینکه این نهاد در ۱۲۰ سرفصل به مددجویان خدمات ارائه می‌دهد، گفت: ۴۹ هزار خانوار در استان تحت حمایت کمیته امداد قرار دارند که با توجه به ظرفیت‌های عظیم خدادادی و اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد، این آمار بسیار بالا و نگران‌کننده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی ره کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه ۲۲۰۰ خانواده از این آمار متعلق به بخش چاروسا است، افزود: مناطقی همچون چاروسا، دیشموک، ممبی و روستا‌های شهرستان بویراحمد به دلیل برخورداری کمتر از شاخص‌های توسعه، بیش از پیش در کانون توجه و حمایت این نهاد قرار دارند.

وی در خصوص مسکن مددجویان نیز گفت: هیچ‌گونه محدودیتی برای ساخت مسکن مددجویان واجد شرایط طبق دستورالعمل‌های دولتی نداریم و در حال حاضر با جذب اعتبارات بی‌سابقه، در تلاش برای خانه‌دار کردن نیازمندان هستیم.

قلی‌پور در بخش دیگری از سخنان خود به حمایت از فرزندان یتیم اشاره کرد و گفت: در سطح استان ۷۸۰۰ فرزند یتیم تحت حمایت داریم که ۳۵۰ نفر آنان در بخش چاروسا ساکن هستند و تمامی خدمات فرهنگی، معیشتی، تحصیلی و اشتغال به آنها ارائه می‌شود.

وی در ادامه تصریح کرد: همچنین ماهانه ۱۷۰ میلیارد تومان تنها بابت مستمری و معیشت مددجویان استان پرداخت می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد استان با بیان اینکه در حوزه جهیزیه هیچ زوج پشت‌نوبتی در استان نداریم، تأکید کرد: آمادگی کامل داریم تا برای تمامی مددجویان متقاضی ازدواج، جهیزیه فراهم کنیم.

ضرورت همکاری بانک‌ها در اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی