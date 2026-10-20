مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان، از پهلوگیری کشتی GENEVE حامل ۷۱ هزار و ۵۰۴ تن گندم متعلق به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در اسکله شماره ۲۷ بندر امام خمینی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امید جهان‌نژادیان اظهار کرد: پس از انجام نمونه‌برداری و آزمایش‌های لازم برای بررسی کیفیت محموله، گندم تخلیه و به سیلو‌های استاندارد ذخیره‌سازی منتقل می‌شود و سپس با برنامه‌ریزی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و از طریق این اداره‌کل، به نقاط مختلف کشور ارسال خواهد شد.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی خوزستان در زنجیره تأمین گندم و کالا‌های اساسی کشور بیان کرد: خوزستان با خرید یک میلیون و ۴۴۳ هزار تن گندم در سال جاری، بار دیگر جایگاه خود را به‌عنوان قطب اصلی تأمین گندم کشور تثبیت کرده و نقشی مهم در تأمین نیاز استان‌های مختلف و پشتیبانی از امنیت غذایی ایران ایفا کرده است.

جهان‌نژادیان افزود: حدود ۷۰ درصد واردات کالا‌های اساسی فله‌بار کشور از طریق بندر امام خمینی (ره) انجام می‌شود؛ ظرفیتی که اهمیت خوزستان را در زنجیره واردات، ذخیره‌سازی و توزیع کالا‌های اساسی کشور بیش از پیش نمایان می‌کند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان با تأکید بر اهمیت استمرار تأمین کالا‌های اساسی در شرایط کنونی کشور اظهار کرد: تداوم واردات کالا‌های اساسی، انجام آزمایش‌های کنترل کیفیت، بهره‌گیری از ظرفیت سیلو‌های استاندارد و برنامه‌ریزی دقیق برای انتقال و توزیع محموله‌ها، از عوامل مؤثر در حفظ پایداری زنجیره تأمین و پاسخ‌گویی به نیاز استان‌ها است.