استاندار قم از تشکیل کارگروه کارشناسی برای بررسی مشکلات واحد‌های تولیدی صادرات‌محور در بازگشت ارز‌های صادراتی خبر داد و گفت: پیش از ارجاع پرونده این شرکت‌ها به مراجع قضایی، دلایل بازنگشتن ارز و موانع انتقال آن به کشور به‌صورت کارشناسی بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اکبر بهنام‌جو، استاندار قم در نشست گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قم با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف وضعیت شرکت‌های صادرات‌محور و تسهیل فرآیند رفع تعهدات ارزی اظهار کرد: به دلیل شرایط جنگی در نیمه نخست امسال، تعدادی از شرکت‌های تولیدی موفق به بازگشت ارز‌های صادراتی خود نشدند و برخی واحد‌ها نیز همچنان با مشکلات انتقال ارز مواجه هستند.

وی افزود: میان شرکت‌هایی که ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانده، اما تعهدات ارزی خود را رفع نکرده‌اند و شرکت‌هایی که به دلیل مشکلات انتقال ارز نتوانسته‌اند منابع ارزی خود را وارد کشور کنند، تفاوت قائل خواهیم شد.

استاندار قم ادامه داد: با تشکیل کارگروه کارشناسی، وضعیت این شرکت‌ها پیش از تشکیل پرونده بررسی می‌شود و پس از مشخص شدن ابعاد موضوع، مراجع قضایی در چارچوب قوانین کشور به آن رسیدگی خواهند کرد.

بهنام‌جو در بخش دیگری از سخنان خود به الزام کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق در واحد‌های دامی و کشاورزی اشاره کرد و گفت: برخی واحد‌ها در سال گذشته جوجه‌ریزی یا کشت گلخانه‌ای نداشتند، اما امسال فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و به دلیل تفاوت میزان فعالیت و مصرف برق در دو دوره، با افزایش مبلغ قبض برق مواجه شده‌اند.

وی افزود: بر اساس تکالیف قانونی، واحد‌های دامی و گلخانه‌ای باید مصرف برق خود را ۱۰ درصد کاهش دهند، اما اجرای این الزام با توجه به شرایط متفاوت فعالیت این واحد‌ها نیازمند بررسی دقیق‌تر است تا محاسبات و جرایم احتمالی متناسب با وضعیت واقعی تولید انجام شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم نیز در این نشست با اشاره به الزامات قانون برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس این قانون، واحد‌های مشمول باید مصرف برق خود را نسبت به سال قبل ۱۰ درصد کاهش دهند.

سجاد چهرگانی با بیان اینکه اجرای این قانون در بخش کشاورزی با موانعی روبه‌رو شده است، اظهار کرد: فعالیت واحد‌های دامی و کشاورزی در طول سال ثابت نیست و میزان مصرف برق آنها متناسب با دوره‌های تولید تغییر می‌کند؛ به‌گونه‌ای که ممکن است یک واحد در مقطعی به اوج مصرف برسد و در دوره‌ای دیگر مصرف آن به صفر کاهش یابد.

وی افزود: به همین دلیل، مقایسه مصرف برق این واحد‌ها در زمان‌های مشابه دو سال متوالی همواره امکان‌پذیر نیست و لازم است سازوکار محاسبه مصرف با توجه به شرایط واقعی فعالیت آنها بازنگری شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم تأکید کرد: میانگین عملکرد و مصرف برق واحد‌ها در طول سال می‌تواند مبنای مناسبی برای محاسبه قرار گیرد. همچنین باید زمان واقعی فعالیت واحد‌ها در محاسبات لحاظ شود؛ به‌عنوان مثال، اگر یک واحد در شهریورماه جوجه‌ریزی کرده باشد، دوره فعالیت مشابه آن در سال بعد باید مبنای مقایسه و محاسبه مصرف برق قرار گیرد.