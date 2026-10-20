رییس مرکز بهداشت خوزستان گفت: اجرای طرح وارنیش فلوراید در جهت سلامت دهان و دندان برای حدود ۴۰۰ هزار دانش‌آموز پایه اول تا ششم ابتدایی برنامه ریزی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی اظهار کرد: طرح وارنیش فلوراید ویژه دانش‌آموزان ۶ تا ۱۲ سال هدفگذاری شده و در طول سال، ۲ بار و با فاصله سه ماه اجرا می‌شود و مراقبان سلامت با همکاری دندانپزشکان مستقر در مراکز خدمات جامع سلامت، اجرای این برنامه را بر عهده دارند.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، حدود ۸۰ درصد دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی دست‌کم یک دندان پوسیده دارند که این آمار ضرورت اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و آموزش مستمر بهداشت دهان و دندان را نشان می‌دهد.

شریفی با تاکید بر اهمیت رعایت بهداشت روزانه دهان و دندان بیان کرد: مسواک زدن ۲ بار در روز، شب پیش از خواب و صبح پیش از صرف صبحانه، در کنار استفاده از نخ دندان، اهمیت زیادی دارد؛ هر بار مسواک زدن باید حدود ۲ دقیقه طول بکشد و مراقبت صحیح از دندان‌ها و لثه‌ها به عادت روزانه دانش‌آموزان تبدیل شود.

رییس مرکز بهداشت خوزستان آموزش و ارتقای سواد سلامت را از اولویت‌های نظام سلامت دانست و ادامه داد: آموزش در مدارس باید به تغییر رفتار، اصلاح نگرش‌ها، حذف باور‌های نادرست و تقویت خودمراقبتی منجر شود.

وی اظهار کرد: دانش‌آموزان، والدین و مربیان سه گروه مهم در این مسیر هستند و استمرار آموزش‌ها در کنار اجرای برنامه‌های پیشگیرانه می‌تواند به حفظ سلامت دهان و دندان کودکان کمک کند.

وارنیش فلوراید (Fluoride varnish) یک درمان دندانپزشکی است که به پیشگیری از پوسیدگی دندان کمک کرده، فرآیند آن را کند می‌کند و یا مانع از بدتر شدن وضعیت دندان می‌شود.

فلوراید یک ماده معدنی است که مینای دندان (سطح بیرونی دندان) را تقویت و محکم می‌کند.

وارنیش فلوراید، به تنهایی نمی‌تواند از پوسیدگی دندان جلوگیری کند بلکه مسواک زدن با مقدار مناسب خمیر دندان حاوی فلوراید، استفاده منظم از نخ دندان، رعایت رژیم غذایی مناسب و معاینه‌های دوره‌ای و منظم دندان‌ها الزامی است.