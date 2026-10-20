به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل آموزش و پرورش استان گفت: نوآموزان ورودی پایه اول دبستان: متولدین اول مهرماه ۱۳۹۹ تا اول مهرماه ۱۴۰۰ برای ورود به سال تحصیلی ۱۴۰۶–۱۴۰۷، کودکان دوره پیش‌دبستانی شامل گروه‌های سنی ۴ تا ۶ سال و تمامی نوآموزان و دانش‌آموزانی که در سال گذشته از انجام مراحل سنجش جا مانده‌اند.

خدادادی افزود: این طرح با هدف ارزیابی دقیق آمادگی جسمانی و تحصیلی کودکان برای ورود به چرخه آموزش است.