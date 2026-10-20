مسئول برگزاری مسابقات فوتبال بانوان گفت: سازمان لیگ فدراسیون فوتبال مسابقه دو تیم استقلال و پرسپولیس در لیگ برتر بانوان را به تعویق انداخت.

گلاره ناظمی مسئول برگزاری مسابقات فوتبال بانوان در گفتگو با خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اظهار کرد: رقابت تیم‌های استقلال و پرسپولیس از هفته پنجم لیگ برتر فوتبال بانوان که قرار بود، جمعه اول آبان به میزبانی پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی برگزار شود، با پنج روز تاخیر به ششم آبان موکول شد.

او افزود:این مسابقه با هماهنگی شورای تامین استان تهران ساعت ۱۵ روز چهارشنبه ششم آبان در ورزشگاه شهرقدس برگزار می‌شود.

ناظمی تصریح کرد: سازمان لیگ با توجه به حساسیت‌های این بازی از سیستم کمک داور ویدئویی (VAR) استفاده خواهد کرد، برای استفاده از این امکانات ورزشگاه شهر قدس انتخاب شده است.برای هماهنگی و انجام بلیت فروشی نیز این ورزشگاه مورد تایید سازمان لیگ قرار گرفته است.