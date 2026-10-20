با حضور وزیر آموزش و پرورش ۳ طرح آموزشی، فرهنگی و ورزشی افتتاح و عملیات اجرایی ۲ طرح جدید با اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومان در اسدآباد آغاز شد.

افتتاح ۳ طرح آموزشی، فرهنگی و ورزشی و آغاز عملیات اجرایی ۲ طرح جدید در اسدآباد همدان

افتتاح ۳ طرح آموزشی، فرهنگی و ورزشی و آغاز عملیات اجرایی ۲ طرح جدید در اسدآباد همدان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در جریان اجرای طرح نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی شهرستان اسدآباد، مجموعه‌ای از پروژه‌های آموزشی، فرهنگی و ورزشی با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان در قالب آیین افتتاح و آغاز عملیات اجرایی معرفی می‌شوند.

این پروژه‌ها شامل افتتاح مدرسه ۱۲ کلاسه شهرک سید احمد خمینی، کانون فرهنگی تربیتی شهید قاسم سلیمانی و استخر دانش‌آموزی شهرستان اسدآباد و همچنین آغاز عملیات اجرایی احداث نمازخانه مدرسه معلم و یک مدرسه ۱۲ کلاسه متوسطه اول است.

افتتاح سه پروژه آموزشی، فرهنگی و ورزشی

مدرسه ۱۲ کلاسه شهرک سید احمد خمینی از جمله پروژه‌های این مجموعه است که کلنگ احداث آن در سال ۱۳۹۶ به زمین زده شد. این پروژه با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان، در زمینی به مساحت ۷ هزار مترمربع احداث شده و ساختمان آن در دو طبقه، با زیربنای ۲ هزار و ۵۴۰ مترمربع، طراحی و اجرا شده است.

کانون فرهنگی تربیتی شهید قاسم سلیمانی نیز از دیگر پروژه‌های قابل افتتاح شهرستان اسدآباد است که عملیات احداث آن از سال ۱۳۸۱ آغاز شده است. این مجموعه با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان، در زمینی به مساحت ۵ هزار مترمربع و با زیربنای ۲ هزار و ۶۴۰ مترمربع در دو طبقه احداث شده است.

همچنین استخر دانش‌آموزی شهرستان اسدآباد با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان، در زمینی به مساحت ۴ هزار و ۴۰۰ مترمربع و با زیربنای ۲ هزار و ۳۰۰ مترمربع، در فهرست پروژه‌های این مجموعه قرار دارد. عملیات اجرایی این طرح از سال ۱۳۹۲ آغاز شده است.

آغاز عملیات اجرایی دو پروژه جدید

در کنار افتتاح پروژه‌های یادشده، عملیات اجرایی احداث نمازخانه مدرسه معلم با زیربنای ۱۰۰ مترمربع و اعتبار مورد نیاز ۵ میلیارد تومان، با مشارکت خیرین آغاز می‌شود.

همچنین آیین کلنگ‌زنی مدرسه ۱۲ کلاسه دوره متوسطه اول در زمینی به مساحت ۵ هزار مترمربع برگزار خواهد شد. آقای حشمت‌الله محمودی به‌عنوان خیر این پروژه، در اجرای این طرح مشارکت دارد.

اجرای این پروژه‌ها در راستای توسعه زیرساخت‌های آموزشی، ارتقای سرانه فضا‌های آموزشی و فرهنگی و فراهم‌کردن امکانات مناسب‌تر برای دانش‌آموزان شهرستان اسدآباد انجام می‌شود.

وزیر آموزش و پرورش در این مراسم درباره وضعیت شبکه آموزشی دانش‌آموزان (شاد) گفت: مالکیت شبکه شاد در حال بررسی است و این شبکه در حال حاضر در اختیار شرکت همراه اول قرار دارد.

کاظمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه سرور‌های جدید افزود: اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است و موضوع پس از بررسی از سوی رئیس‌جمهور، در نخستین جلسه هیئت دولت اطلاع‌رسانی خواهد شد.