کرسی آموزش زبان فارسی با حمایت خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران و نمایندگی بنیاد سعدی در پیشاور، در دانشکده دولتی اف‌جی در پاکستان آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این اقدام با هدف گسترش زبان و ادبیات فارسی، آشنایی دانشجویان با میراث ادبی و فرهنگی ایران و تقویت پیوند‌های تاریخی میان دو کشور انجام شده است.

دانشکده دخترانه دولتی اف‌جی پیشاور در سال ۱۹۶۴ میلادی تأسیس شده و از مراکز آموزش دولتی بانوان در منطقه کانت این شهر است.

این دانشکده در رشته‌هایی از جمله اقتصاد، زبان و ادبیات اردو، علوم پزشکی، علوم رایانه و علوم انسانی فعالیت آموزشی دارد.