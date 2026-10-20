اعضای مدیریت حمل و نقل و ایمنی راه‌های استان مرکزی خواستار افزایش ایمنی جاده قدیم ساوه به همدان و تسریع در تکمیل طرح کنارگذر اراک شدند.

افزایش ایمنی جاده قدیم ساوه به همدان و تسریع در تکمیل طرح کنارگذر اراک

افزایش ایمنی جاده قدیم ساوه به همدان و تسریع در تکمیل طرح کنارگذر اراک

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در نشست اعضای کمیسیون اجرایی آیین نامه مدیریت حمل و نقل و ایمنی راه‌های استان، بر ارتقای ایمنی محور قدیم ساوه _ همدان و بهره‌برداری کامل هرچه سریعتر کنار گذر اراک تاکید شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در این نشست با توجه به وقوع دو حادثه در یک ماهه گذشته در محور قدیم ساوه _ همدان بر ارتقای ایمن سازی این محور تاکید کرد و گفت: با اینکه دو درصد جاده‌های کشور در اختیار استان بوده و چهار درصد ترافیک عبوری مربوط به استان مرکزی است، می‌طلبد به بحث ایمن سازی محور‌ها توجه بیشتری شود.

قدرت الله اَبک گفت: در این نشست بر بهره برداری کامل هر چه سریعتر کنار گذر اراک در روستای مالک آباد تاکید شد تا با اتمام کامل آن، هم تردد خودرو‌های سنگین از داخل شهر به این کنار گذر هدایت شود و هم بخشی از آلودگی هوای اراک که مربوط به وسایل نقلیه سنگین است، کاسته شود.

معاون هماهنگی امورعمرانی استاندار افزود: موضوع دیگری که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت، حضور پررنگتر پلیس در محور‌های استان برای کنترل سرعت است و قرار شد پلیس راه گروه‌های گشت خود را در محور‌ها بیشتر کند و با کنترل سرعت، شاهد کاهش تصادفات تا پایان سال باشیم.