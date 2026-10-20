معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان گفت: با وجود شرایط جنگی طی سال جاری از تعطیلی یکصد واحد تولیدی و بیکاری ۳۴ هزار نیروی کار در استان جلوگیری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عیسی پورسلیمی بیان کرد: با ورود دستگاه قضا امسال ۳۶ واحد تولیدی راکد به چرخه تولید بازگشت و برای یکهزار و ۱۵نفر نیز شغل ایجاد شد.

وی با بیان اینکه در این معاونت شنبه‌های اقتصاد مقاومتی برای حل مشکلات واحد‌های تولدی استان برگزار می‌شود ادامه داد: با این وجود صاحبان صنایع هر روز امکان مراجعه به این معاونت برای طرح مشکل و رفع آن را دارند.

معاون اجتماعی دادگستری خوزستان با بیان اینکه در حوزه مالکیت ۸۰ درصد اراضی کشاورزی و ۱۰۰ درصد اراضی ملی استان تثبیت شده است افزود: به منظور کاهش دعاوی حقوقی، برنامه‌های آموزشی گسترده‌ای برای مشاوران املاک و خودروی استان تشکیل و امسال ۸۳ کارگاه تخصصی با حضور فعالان این حوزه برگزار شد.

تشکیل گروه‌های سازش محلی در خوزستان

پورسلیمی با اشاره به رویکرد جدید دادگستری در مناطق کم‌برخوردار استان در حوزه پیشگیری گفت: ۲۰ گروه سازش محلی متشکل از بزرگان و معتمدین با هدف ترویج فرهنگ صلح در مناطق محروم ۲۰ شهرستان تشکیل شده که این گروه‌ها پیش از تبدیل شدن اختلاف به پرونده قضایی یا درگیری گسترده وارد عمل شده و با پیش‌بینی نقاط بحرانی از وقوع جرم جلوگیری می‌کنند.

معاون اجتماعی دادگستری خوزستان تاکید کرد: ۹۸ درصد از موارد ارجاعی به این گروه‌ها با توافق و صلح خاتمه یافته است و این اقدام از تشکیل و ورود پرونده قضایی به دادگستری جلوگیری می‌کند.

وی در حوزه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر افزود: دفاتر تخصصی حمایت از اطفال و نوجوانان در دادگستری شهرستان‌ها فعال شده تا به طور مستقیم وارد پرونده‌های کودکان کار، بدسرپرست و بزه‎‌دیده شوند.

پورسلیمی با بیان اینکه بیشتر کودکان کار را دانش آموزان بازمانده از تحصیل تشکیل می‌دهند گفت: در همین راستا طی سال گذشته ۲ هزار دانش‌آموز بازمانده از تحصیل، مجدد به چرخه آموزش بازگشتند.

وی همچنین با اشاره به اقدامات در حوزه جلوگیری از سقط جنین اظهار کرد: با تشکیل مراکز نفس در تمامی شهرستان‌ها و انجام اقدامات حمایتی از خانواده‌هایی که قصد سقط جنین دارند تلاش می‌شود تا مادران را از انجام این کار منع کنیم.

معاون اجتماعی دادگستری خوزستان گفت: در همین راستا خانواده‌ای که از سقط جنین منصرف شود بعد از تولد فرزند تا ۲ سال مورد حمایت قرار می‌گیرد و بسته‌های حمایتی دریافت می‌کند.

نقش دادگستری در حفظ منابع

پورسلیمی در ادامه با اشاره به نقش دادگستری در حفظ منابع اظهار کرد: در راستای صیانت از بیت‌المال و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز، یگان‌های گشتی و حفاظتی در سال گذشته از تغییر کاربری ۱۱۰ هزار هکتار زمین جلوگیری کردند و در ۶ ماهه نخست سال جاری نیز این رقم به ۲۵۱ هزار و ۶۴۵ هکتار رسید؛ بیشترین آسیب‌ها مربوط به تبدیل اراضی کشاورزی و باغی به ویلاسازی بوده است.

وی با تاکید بر نقش حیاتی مدرسه در شناسایی و مقابله با آسیب‌های اجتماعی در بین جوانان و نوجوانان اعلام کرد: با توجه به اینکه خانواده‌ها به تنهایی قادر به آگاهی‌سازی کامل در این حوزه نیستند، طرح قاضی در مدرسه با آغاز سال تحصیلی جدید عملیاتی شده است.

معاون اجتماعی دادگستری خوزستان افزود: سال گذشته در ۳۰۰ مدرسه کارگاه آموزشی برگزار شد و هدف‌گذاری برای سال جاری، ۲ برابر کردن این رقم است که در مرحله نخست، این طرح در ۱۵ شهرستان اجرا شد که نتایج آن آموزش حقوقی به یکهزار و ۴۱۴ دانش‌آموز بوده است.

پورسلیمی با اشاره به اجرای طرح هر مسجد یک حقوقدان در استان عنوان کرد: این طرح با هدف آموزش جرایم نوظهور و رفع ابهامات حقوقی جامعه در حال برگزاری است و با حضور حقوقدانان در مساجد مردم بدون نیاز به واسطه، اطلاعات حقوقی را دریافت می‌کنند.

وی گفت: این طرح تا کنون در ۴۰ مسجد استان برگزار شده و ۲ هزار و ۴۰۰ نفر از شهروندان نیز اطلاعات حقوقی را دریافت کردند.

معاون اجتماعی دادگستری خوزستان همچنین به موضوع تثبیت مالکیت در مناطق محروم استان خبر داد و عنوان کرد: در منطقه‌ای مانند ملاشیه اهواز با جمعیت بالغ بر ۶۰ هزار نفر با ورود دستگاه قضا، اسناد مالکیت برای ساکنان صادر و همچنین پیگیری‌های مستمر منجر به صدور اسناد مالکیت در منطقه کوی مدرس این شهرستان شد.

پورسلیمی با اشاره به اهمیت «قانون الزام» در حفظ اموال اظهار کرد: صدور شناسه یکتا برای واحد‌های ساختمانی، مانع از بروز تخلف فروش یک واحد به چندین نفر می‌شود، خوزستان با صدور ۲۶ شناسه یکتا، رتبه دوم کشور را در این زمینه به خود اختصاص داده است.

وی همچنین تاکید کرد: طبق قانون، تمامی مشاوران املاک ملزم به اتصال به سامانه کاتب هستند و کارگروه بازرسی نیز به شدت بر کاهش تخلفات این حوزه نظارت می‌کند.