امیرمحمد حقیقت‌شناس، در دیدار پایانی وزن منهای ۷۰ کیلوگرم پاراتکواندو بازی‌های پاراآسیایی با برتری مقابل نماینده میزبان، نشان طلا را برای کشورمان به ارمغان آورد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیرمحمد حقیقت‌شناس فنی‌ترین پاراتکواندوکار آسیا در رقابت‌های ۲۰۲۶ مغولستان، در دیدار نهایی وزن منهای ۷۰ کیلوگرم بازی‌های پاراآسیایی ناگویا مقابل «شونسوکه» از ژاپن به میدان رفت و با پیروزی در دو راند متوالی با نتایج ۱۴ بر ۲ و ۱۸ بر ۱۲ نشان طلا را از آن خود کرد.

حقیقت‌شناس در یک‌چهارم نهایی دین محمد عسکر از قزاقستان را شکست داد، در نیمه‌نهایی مقابل نماینده ازبکستان به پیروزی رسید و با غلبه بر نماینده ژاپن، طلا گرفت.

به این ترتیب ملی‌پوشان پاراتکواندو ایران با کسب پنج نشان به رقابت خود در روز دوم بازی‌ها پایان دادند؛ امیرمحمد حقیقت‌شناس طلا گرفت، زهرا رحیمی به نقره دست یافت و پریماه تورانی، سعید صادقیان‌پور و مریم عبدالله‌پور هم نشان برنز کسب کردند.

سیدمحمد پولادگر سرپرست کاروان ایران، فریبا محمدیان معاون ورزش زنان وزارت ورزش و مریم کاظمی‌پور نایب رئیس کمیته ملی پارالمپیک در سالن حضور داشتند و این مبارزه را از نزدیک تماشا کردند.