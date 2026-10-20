اصفهان امروز گاهی ابری و گاه همراه با باد و رعد و برق است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: از امروز تا پایان هفته به دلیل فعالیت ریزموج‌ها در بیشتر مناطق استان در ساعات بعدازظهر رشد ابر و گاهی وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

لیلا امینی ادامه داد: در مناطقی از غرب، جنوب و مرکز استان در ساعات عصر و شب، احتمال رگبار پراکنده و رعدوبرق وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه در شبانه روز گذشته بارندگی در استان ثبت نشده است افزود: اوج فعالیت سامانه در روز پنجشنبه بعداز ظهر در نیمه غربی استان است.

لیلا امینی همچنین در خصوص وضعیت دمای استان گفت: امروز خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۵ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای پنج درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان هستند.

وی ادامه داد: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۰ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنک‌ترین ساعات بامداد فردا به ۱۵ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

رئیس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان افزود: بیشینه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان به طور جزیی کاهش می‌یابد.