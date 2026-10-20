رییس اداره ورزش و جوانان دزفول گفت: نرگس درآمد، شطرنج‌باز شایسته و توانمند کم بینای دزفول به اردوی تیم ملی نابینایان و کم‌بینایان جمهوری اسلامی ایران راه یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد زمانی بیان کرد: این بانوی شطرنج‌باز دزفولی در مسابقات انتخابی، جایگاه خود را در ترکیب ۱۲نفره اردوی تیم ملی شطرنج نابینایان و کم‌بینایان جمهوری اسلامی ایران تثبیت کرد.

وی با تبریک این موفقیت ارزشمند را به جامعه ورزشی دزفول و اعضای هیات نابینایان و کم‌بینایان استان ابراز امیدواری کرد: این بانوی شطرنج‌باز در ادامه مسیر قهرمانی و افتخارآفرینی در میادین ملی و بین‌المللی آرزوی بدرخشد.

رییس اداره ورزش و جوانان دزفول با اشاره به افتخارات این شطرنج باز اظهارکرد: این بانوی شطرنج باز دزفولی و عضو تیم شطرنج نابینایان و کم بینایان خوزستان پیش از این نیز موفق به کسب مقام قهرمانی کشور شده است.

وی افزود: اداره ورزش و جوانان یکی از درخشان‌ترین ادوار را در تاریخ طی می‌کند و در مدت ۶ ماه اخیر، بین ۷۰ تا ۸۰ مدال رنگارنگ ملی، آسیایی و جهانی کسب کرده که نمود این ادعا است.

زمانی به افتخارآفرینی کشتی‌گیران دزفول نیز اشاره و بیان کرد: کشتی‌گیران دزفول در کشتی، گوی سبقت را از اندیمشک و ایذه گرفته‌اند به طوری که تا ۲۰ سال آینده دزفول‌حرف اول کشتی کشور را خواهد زد.