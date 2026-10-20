به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از پرداخت ۶۲۲ میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی در سال ۱۴۰۴ خبر داد و بر ضرورت تسریع در روند بررسی پرونده‌های معرفی شده به بانک‌های عامل در سال ۱۴۰۵ تأکید کرد.

عبدالرحمان کلیجی با اشاره به اهمیت حمایت از کسب‌وکار‌های خرد و توسعه اقتصاد روستایی اظهار کرد: در راستای توانمندسازی خانوار‌های روستایی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در بخش کشاورزی طی سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نزدیک به ۵۰۰ طرح جهت دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شده است.

وی با تشریح عملکرد این حوزه طی سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ افزود: در این مدت، در مجموع ۹۷۱ میلیارد ریال اعتبار برای طرح‌های مشاغل خانگی به بانک‌ها معرفی شد که تاکنون برای ۳۱۰ طرح، رقمی بالغ بر ۶۲۲ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان ادامه داد: تزریق این منابع مالی نقش بسزایی در رونق کسب‌وکار‌های کوچک خانگی داشته و زمینه ایجاد ۳۲۲ فرصت شغلی جدید را در سطح استان فراهم کرده است و روند بررسی طرح‌های ارسالی سال جاری از سوی شهرستان‌ها در کمیته استانی همچنان ادامه دارد.

کلیجی در پایان با اشاره به فاصله موجود میان اعتبارات تخصیص‌یافته و حجم بالای طرح‌های متقاضی، خواستار همکاری بیش از پیش بانک‌های عامل در تسهیل فرآیند پرداخت و تسریع در جذب منابع شد تا گام‌های محکم‌تری در مسیر اشتغال‌زایی پایدار و افزایش درآمد خانوار‌های کشاورز برداشته شود.