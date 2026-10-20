معاون توسعه پارک فاوا کشور با تأکید بر لزوم انسجام‌بخشی به فعالیت‌های هوش مصنوعی، از اعطای تسهیلات حمایتی به شرکت‌های فناور قزوین و راه‌اندازی مرکز رشد مشترک دیجیتال با همکاری دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، علیرضا رادان، معاون توسعه پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) کشور در کارگروه هوش مصنوعی استان ، با اشاره به ضرورت انسجام‌بخشی به فعالیت‌های حوزه هوش مصنوعی اظهار کرد: هوش مصنوعی باید متناسب با نیازها و به صورت مساله‌محور در بخش‌های مختلف کشور دنبال شود تا به نتایج ملموس برسد و از این منظر، استان قزوین ظرفیت ویژه‌ای در توسعه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی دارد.

وی با تشریح ظرفیت‌ها و ماموریت‌های این مجموعه افزود: پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور به صورت تخصصی در حوزه آی‌سی‌تی (ICT) فعالیت می‌کند و میزبان شرکت‌های بزرگ حوزه‌های مخابرات، امنیت سایبری، هوشمندسازی و پایگاه داده است. با توجه به چالش‌ها و نیازهای موجود در بحث میزبانی هاست و سرور که پیش‌تر وابستگی به خارج داشت، این آمادگی وجود دارد که با بهره‌گیری از آی‌پی‌های کشورهای خارجی، همکاری‌های لازم صورت گرفته و این ظرفیت‌ها برای توسعه خدمات به اشتراک گذاشته شود.

راه‌اندازی مرکز رشد مشترک اقتصاد دیجیتال در قزوین

معاون توسعه پارک فاوا کشور با اشاره به اقدامات انجام‌شده در استان قزوین تصریح کرد: با پیگیری‌های صورت‌گرفته، مجوز راه‌اندازی مرکز رشد مشترک اقتصاد دیجیتال با همکاری دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) اخذ و اعتبارات لازم برای آن پیش‌بینی شد. علی‌رغم برخی چالش‌ها و موانع اولیه در تعاملات استانی، این مرکز با هدف حمایت از شرکت‌ها ایجاد شده است؛ چرا که طبق قوانین، پارک‌های فناوری به طور مستقیم اجازه ورود به مراکز علمی را ندارند و برای برخورداری شرکت‌ها از معافیت‌های مالیاتی و تسهیل استقرار، نیازمند متولی‌گری مشخص و پذیرش رسمی هستند.

انتقاد از پراکندگی فعالیت‌های هوش مصنوعی

رادان با انتقاد از پراکندگی فعالیت‌ها در حوزه هوش مصنوعی گفت: دنیا از مرحله طرح مباحث کلی هوش مصنوعی عبور کرده و به سمت توسعه کاربردی حرکت کرده است. متاسفانه در حال حاضر پراکندگی زیادی در تمامی استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در این حوزه دیده می‌شود که فاقد انسجام لازم است. کارگروه‌های تخصصی در بخش‌های مختلف از جمله بهداشت، صنعت، آموزش، گردشگری، انرژی و کشاورزی باید متولی مشخصی برای هوش مصنوعی داشته باشند تا اقدامات با محوریت آن‌ها و به صورت کاملا مسأله‌محور شکل بگیرد.

پرداخت تسهیلات حمایتی به شرکت‌های فناور قزوین

وی در ادامه به ارائه تسهیلات حمایتی اشاره کرد و بیان داشت: فراخوان اعطای تسهیلات ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور با محوریت صنایع مهم و کشاورزی استان قزوین اعلام شد که سقف آن یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان با نرخ سود ۲۳ درصد است. در این فراخوان ۲۰ شرکت از قزوین ثبت‌نام کردند که پس از ارزیابی، ۵ شرکت پذیرفته شده و روند پرداخت تسهیلات به آن‌ها در حال انجام است.

رادان خاطرنشان کرد: در حوزه آموزش نیز استان به عنوان دبیرخانه معرفی‌شده از سوی وزارت علوم، دوره‌های تخصصی برای ۲ هزار نفر از مدیران و کارمندان در پنج استان برگزار کرده و برنامه‌ریزی لازم برای اجرای دوره‌های تخصصی مشابه در قزوین نیز در دستور کار قرار دارد. وی همچنین به طرح «ایران دیجیتال» در حوزه دانش‌آموزی و عدالت آموزشی اشاره کرد و افزود این پروژه به‌روزترین روش‌های آموزشی را برای دانش‌آموزان مقطع متوسطه اول و دوم ارائه می‌دهد.

ظرفیت‌های سخت‌افزاری و پردازشی استان

معاون توسعه پارک فاوا کشور با اشاره به ظرفیت‌های استان قزوین در بخش سخت‌افزاری و پردازشی بیان کرد: در بحث زیرساخت‌های پردازشی (GPU) انواع مختلفی وجود دارد که باید تعریف دقیق استان قزوین در این زمینه مشخص شده و همرسانی لازم صورت گیرد. در حوزه کشاورزی و هوشمندسازی صنایع نیز دو دغدغه اصلی شامل هوش مصنوعی و تولید محتوا مطرح است؛ به‌طوری‌که مرکز دسپاچینگ گلخانه‌ها در پارک فاوا کشور افتتاح می‌شود و آمادگی کامل داریم تا از ظرفیت‌ها و پیشنهادهای فعالان قزوین در این حوزه استفاده کنیم.

وی در پایان یادآور شد: قزوین نخبگان و متخصصان بسیار توانمندی در کشورهای مختلف دارد و توسعه زیست‌بوم نوآوری استان نیازمند ایجاد پل‌های ارتباطی و بهره‌گیری از دانش و تجارب ارزشمند این نخبگان بین‌المللی است.