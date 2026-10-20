نمایشگاهی از آثار خوشنویسی ۳۰ هنرمند شهرستان خوی به مناسبت هفته خوشنویسی و به مدت یک هفته دایر شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پس از چند سال وقفه، نمایشگاه مشترک آثار خوشنویسی هنرمندان شهرستان خوی با ارائه ۶۰ اثر فاخر در نگارخانه مجتمع فرهنگی هنری ارشاد اسلامی این شهر دایر شد.

این نمایشگاه با همت انجمن خوشنویسان و با حضور هنرمندان برجسته شهرستان برپا شده است.

در این نمایشگاه حدود ۳۰ نفر از هنرمندان شهرستان خوی آثار خود را در قالب‌های متنوع نستعلیق، شکسته نستعلیق، نسخ، خط کوفی و نقاشی‌خط در معرض دید علاقه‌مندان قرار داده‌اند.

کاظم خراسانی رئیس انجمن خوشنویسان خوی گفت: پس از چندین سال وقفه، هنرمندان خوشنویس شهرستان با همکاری انجمن دور هم جمع شدند تا به مناسبت هفته خوشنویسی، ظرفیت‌ها و دستاورد‌های هنری خود را در قالب حدود ۶۰ اثر ارائه کنند.

بازدید از این نمایشگاه بمدت یک هفته برای عموم علاقه‌مندان دایر است.