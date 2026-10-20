رییس شورای حل اختلاف خوزستان از ایجاد صلح و سازش ۹ پرونده خانوادگی و کیفری در ۲ شهرستان اهواز و هفتکل در قالب پویش ملی به حرمت حضرت فاطمه زهرا (س) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی بیان کرد: موضوع پرونده‌ها شامل نفقه فرزندان، ترک انفاق، ضرب‌وجرح، تهدید، ممانعت از ملاقات طفل و کودک‌آزاری بوده است.

وی گفت: با تلاش کارکنان شعبه ۲۸ مجتمع شماره پنج شورای حل اختلاف خانواده اهواز و شعبه ۳۰ شورای حل اختلاف هفتکل، این تعداد پرونده یاد شده در موضوعات مختلف خانوادگی و کیفری به سازش رسید.

رییس شورای حل اختلاف خوزستان با بیان اینکه اختلافات خانوادگی به دلیل ارتباط مستقیم با حقوق و شرایط زندگی اعضای خانواده، نیازمند پیگیری دقیق و توجه به زمینه‌های تفاهم است تصریح کرد: در پرونده‌هایی با موضوع نفقه، ترک انفاق و ملاقات طفل، فراهم‌کردن فرصت مذاکره و توافق می‌تواند به تعیین تکلیف اختلافات و کاهش تبعات ناشی از استمرار آنها کمک کند.

وی با اشاره به برگزاری پویش ملی «به حرمت حضرت زهرا (س)» خاطرنشان کرد: این پویش فرصتی برای تقویت فرهنگ گذشت و سازش و بهره‌گیری از ظرفیت شورا‌ها در حل اختلافات فراهم می‌کند.

حجت الاسلام امانت بهبهانی تاکید کرد پیگیری مستمر پرونده‌ها و تلاش برای جلب رضایت طرفین در صورت وجود زمینه قانونی، می‌تواند به پایان اختلافات از مسیر توافق منجر شود.