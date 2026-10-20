تجهیزات توانبخشی به ارزش ۲۰۰ میلیون ریال به خانه هلال توجردی سرچهان اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرپرست شعبه جمعیت هلال‌احمر شهرستان سرچهان گفت: در اقدامی انسان‌دوستانه، مجموعه‌ای از تجهیزات توانبخشی به ارزش ۲۰۰ میلیون ریال توسط خیرین به خانه هلال توجردی سرچهان اهدا شد.

جوادمیرفخری افزود: این اقلام شامل یک دستگاه ویلچر، و یک عدد واکر در راستای حمایت از نیازمندان و تسهیل دسترسی این افراد به این اقلام است.

او افزود: بانک امانات تجهیزات پزشکی و توانبخشی هلال‌احمر با هدف حمایت از بیماران، سالمندان و افراد دارای نیاز ویژه فعالیت می‌کند.

سرپرست شعبه جمعیت هلال‌احمر شهرستان سرچهان در پایان گفت:کلیه تجهیزات اهدا شده، به صورت رایگان و امانی در اختیار نیازمندان واجد شرایط قرار می‌گیرد تا کمکی برای بهبود کیفیت زندگی و افزایش دسترسی به امکانات اولیه سلامت باشد.