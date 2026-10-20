به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر محمودی مدیرعامل سد و نیروگاه کرخه گفت: در راستای انجام وظایف محوله از سوی سازمان آب و برق خوزستان برای مقابله با پدیده ال نینو و تقسیم کار کمیته بحران شهرستان اندیمشک با این شرکت، لایروبی بخشی از کانال علی کمال بعنوان یکی ازهدایت گر‌های اصلی سیلاب شهرستان واقع در کوی نیرو را در دستور کار خود قرار داد.

محمودی ادامه داد: با بررسی میدانی واحد ایمنی و پدافند غیرعامل سد و نیروگاه کرخه، یک دستگاه بیل مکانیکی برای انجام لایروبی کانال علی کمال در اختیار مدیریت بحران این شهرستان قرار گرفت و فعالیت خود را در جهت لایروبی کانال برای هدایت ایمن سیلاب‌های احتمالی ناشی از پدیده ال نینو را آغاز کرد.

وی با اشاره به نقش سد کرخه در همکاری برای مدیریت بحران‌های شهرستان افزود: در جریان سیلاب فروردین ماه سال جاری و پیرو دستور مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، سد کرخه با اعزام کارکنان آتشنشانی و پدافند غیرعامل همراه با تجهیزات امدادی و عملیاتی نقش بسیار مهمی در کمک به سیل زدگان کوی نیروی شهرستان اندیمشک ایفاء کرد.