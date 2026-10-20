در جلسه بررسی روند اجرای طرح ساختمان پزشکی قانونی شهرستان قرچک، آخرین وضعیت پیشرفت طرح و مشکلات محل استقرار فعلی این مجموعه بررسی و بر ضرورت شتاب در تکمیل ساختمان جدید و تداوم خدمات‌رسانی به شهروندان تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، جلسه بررسی مسائل، مشکلات و تعیین تکلیف طرح احداث ساختمان پزشکی قانونی شهرستان با حضور علی محمد اسلامی فرماندار، سلیم خانی مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران، معاون امور فنی و عمرانی فرمانداری، رئیس پزشکی قانونی شهرستان و سایر مسئولان در محل دفتر فرماندار برگزار شد.

فرماندار شهرستان قرچک، تسریع در تکمیل این طرح را ضروری دانست و بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات عمومی، پاسخ‌گویی مناسب به نیازهای شهروندان و استفاده از ظرفیت‌ها و همکاری مجموعه‌های مرتبط برای تقویت خدمات پزشکی قانونی در شهرستان تأکید کرد.

اسلامی دستورات لازم برای پیگیری مسائل و مشکلات محل استقرار فعلی و فراهم‌ماندن زمینه تداوم فعالیت این مجموعه تا تکمیل ساختمان جدید را صادر کرد.

پروژه احداث ساختمان پزشکی قانونی شهرستان قرچک با پیگیری‌های انجام‌شده در دست اجراست و تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۵۵ درصدی رسیده است.

در این جلسه مشکلات و محدودیت‌های محل استقرار فعلی این مجموعه مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای لازم برای استمرار ارائه خدمات تا زمان بهره‌برداری از ساختمان جدید مطرح شد.