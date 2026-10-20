رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات کشور گفت: موکب‌ها بیش از ۲۳۰ شب در تجمعات شبانه در کنار دیگر دستگاه‌ها به شرکت کنندگان در این تجمعات خدمات مختلف پذیرایی و فرهنگی ارائه کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات کشور در دیدار با استاندار خراسان جنوبی در بیرجند با اشاره به نقش موکب‌ها در زمینه ارائه خدمات در تمامی مناسبت‌ها به مردم، گفت: موکب‌های ستاد عتبات عالیات علاوه بر خدمات دهی در مناسبت‌های مختلف مذهبی، در بیش از ۲۳۰ شب در تجمعات شبانه در کنار دیگر دستگاه‌ها به شرکت کنندگان در این تجمعات خدمات، فرهنگی، اجتماعی و پذیرایی ارائه کرده‌اند.

جلال مآب افزود: این دیدار با هدف بررسی ظرفیت‌های استان در پشتیبانی از برنامه‌های ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات و تبادل نظر درباره راهکار‌های تقویت مشارکت و هم افزایی در پیشبرد اهداف این ستاد برگزار شده است.

استاندار خراسان جنوبی نیز بر ضرورت حمایت از فعالیت‌های ستاد بازسازی عتبات عالیات و استفاده از ظرفیت‌های مردمی و اقتصادی استان برای توسعه خدمات‌رسانی به زائران تأکید کرد.

هاشمی با قدردانی از مشارکت مردم خراسان جنوبی در پشتیبانی از برنامه‌های اربعین حسینی گفت: مردم این استان با وجود برخورداری از امکانات محدود، همواره با روحیه‌ای سخاوتمندانه در صحنه حضور دارند.

وی با اشاره به نقش مجموعه‌های مردمی و ستاد بازسازی عتبات عالیات در سازمان دهی کمک ها، بر ضرورت تقویت همکاری دستگاه‌های اجرایی و بهره گیری از ظرفیت واحد‌های صنعتی و بخش خصوصی برای تأمین نیاز‌های این ستاد تأکید کرد.

استاندار با اشاره به اقدامات انجام‌شده در ایام اربعین، از تأمین و ارسال آرد و حضور نیرو‌های خدمت‌رسان در مسیر‌های منتهی به محل عبور زائران قدردانی کرد.