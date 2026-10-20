به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ کاوه‌ئیان با اشاره به اجرای پویش مشترک آگاه‌سازی ترافیکی توسط اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و فرماندهی پلیس راه استان بوشهر افزود: در مهندسی ترافیک، موتورسواران و عابران پیاده در رده کاربران بی‌دفاع و آسیب‌پذیر راه قرار می‌گیرند؛ چراکه موتورسیکلت فاقد هرگونه بدنه و شاسی محافظ بوده و راکب آن در برابر ضربات فیزیکی کاملاً بی‌دفاع است.

وی ادامه داد: رانندگان موظفند به محض مشاهده موتورسیکلت یا عابر پیاده در حاشیه راه، از سرعت مطمئنه خود کاسته و قدرت واکنش‌پذیری خودرو را در برابر تغییرات ناگهانی مسیر افزایش دهند. سبقت گرفتن با فاصله نزدیک و مماس با موتورسیکلت، یکی از عوامل اصلی سقوط راکبان است. حتی در صورت عدم برخورد فیزیکی، فشار باد ناشی از عبور سریع خودرو یا شوک روانی وارده به یک راکب کم‌تجربه حادثه می‌آفریند.

کاوه‌ئیان در بخش دیگری از سخنان خود، با انتقاد از عادی‌انگاری تردد نوجوانان کم‌سن‌وسال با موتورسیکلت در معابر اصلی و بزرگراه‌ها گفت: نوجوان ۱۲ تا ۱۸ ساله، حتی اگر مهارت ظاهری در راندن موتورسیکلت داشته باشد، به دلیل عدم تکامل تجربه ترافیکی، درک درستی از نقاط کور خودرو‌های سنگین، تخمین سرعت خودرو‌های عبوری و مدیریت بحران در کسری از ثانیه ندارد. از والدین گرامی قاطعانه تقاضا داریم از قرار دادن موتورسیکلت در اختیار فرزندان فاقد گواهینامه به جد خودداری کنند.

وی همچنین خطاب به راکبان موتورسیکلت گفت: استفاده از کلاه ایمنی استاندارد نباید به دلیل ترس از جریمه، بلکه باید به عنوان تنها مرز میان مرگ و زندگی تلقی شود؛ چراکه بیشترین علت فوت در سوانح موتورسیکلت، تروما و ضربه مستقیم به جمجمه است. همچنین پرهیز از حرکات نمایشی و مارپیچ، و اطمینان از سلامت سیستم روشنایی در شب برای دیده شدن توسط سایر رانندگان، اموری حیاتی و غیرقابل چشم‌پوشی هستند.