به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، گودرز بهرامیان اظهار کرد: این طرح‌ها شامل مقایسه ارقام ذرت، بررسی تغذیه گیاهی و اجرای آبیاری با نوار تیپ است که با هدف بهبود عملکرد و افزایش بهره‌وری تولید در مزارع شهرستان اجرا می‌شوند.

وی افزود: در طرح مقایسه ارقام، پنج رقم ذرت در سطح یک هکتار از نظر سازگاری با شرایط محیطی و میزان عملکرد مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین طرح تغذیه ذرت با تمرکز بر عناصر ماکرو غذایی در سطح ۶ هزار هکتار و طرح آبیاری میکرو در سطح ۳۰۰ هکتار در حال اجراست.

بهرامیان با اشاره به اجرای این طرح‌ها در سال‌های گذشته نیز بیان کرد: آزمایش‌های تحقیقاتی در نقاط مختلف شهرستان انجام می‌شوند که بخش عمده آنها در منطقه غرب کرخه متمرکز است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شوش در پایان خاطرنشان کرد: این طرح‌ها به همت واحد تولیدات گیاهی و زراعت جهاد کشاورزی شهرستان شوش و در راستای ارتقای دانش فنی، بهبود مدیریت مزرعه و افزایش بهره‌وری در تولید ذرت در حال اجرا هستند.