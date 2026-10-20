به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی از تداوم خرید توافقی سیب صنعتی و انگور توسط شبکه تعاون روستایی استان خبر داد و این اقدام را گامی در راستای حمایت از باغداران، کمک به پایداری بازار محصولات کشاورزی و کاهش دغدغه‌های تولیدکنندگان عنوان کرد.

سجاد حسامی با اشاره به اهمیت حمایت از باغداران و ضرورت ساماندهی بازار محصولات باغی اظهار کرد: خرید توافقی سیب صنعتی و انگور با بهره‌گیری از ظرفیت اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی روستایی استان ادامه دارد و تلاش می‌کنیم با تقویت نقش شبکه تعاون روستایی در فرآیند خرید و عرضه محصولات، زمینه حمایت مؤثرتر از تولیدکنندگان فراهم شود.

وی افزود: شبکه تعاون روستایی استان با استفاده از ظرفیت‌های اجرایی و زیرساختی خود و با هدف تسهیل فرآیند فروش و کمک به حفظ منافع باغداران، تاکنون بیش از ۱۵ هزار تن سیب صنعتی را بصورت توافقی و مدت دار با قیمت ۱۷ هزار تومان خریداری و به کارخانجات صنایع تبدیلی و تکمیلی طرف قرارداد تحویل داده است. همچنین کلیه سردخانه‌های ملکی تعاون روستایی برای نگهداری سیب صنعتی با تخفیف ۸۰ درصدی در حق الحفاظ سردخانه آماده ارائه خدمات به باغداران عزیز می‌باشند.

حسامی تصریح کرد: با پیگیری فرماندار میرآباد و همکاری اتحادیه تعاونی روستایی آذربایجان غربی و شرکت صنایع تبدیلی در ارومیه، توافق لازم برای خرید انگور سیاه باغداران آن شهرستان نیز با نرخ هر کیلوگرم ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان انجام شد.