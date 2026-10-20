به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، دکتر محمدسعید سریری گفت: در این حادثه که پیش از ظهر امروز (سه‌شنبه، ۲۸ مهر) رخ داد، یک دستگاه لودر راهداری هنگام انجام کار با مین برخورد کرد و در پی انفجار، راننده لودر و دو نفر از اهالی بومی منطقه مصدوم شدند.

وی افزود: مصدومان بلافاصله با حضور نیرو‌های اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند و به‌صورت سرپایی مورد مداوا قرار گرفتند.

سریری جراحت مصدومان را سطحی عنوان کرد.