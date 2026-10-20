به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت‌الاسلام غلامرضا کبیری در جلسه شورای اداری باروق با اشاره به ضرورت تقویت و برگزاری پرشور تجمعات شبانه بر اساس منویات مقام معظم رهبری، اظهار کرد: حضور مسئولان و کارکنان دستگاه‌های اجرایی در کنار مردم، در تقویت این اجتماعات و افزایش همدلی و همراهی عمومی نقش مؤثری دارد تأکید کرد.

مسرت فرماندار باروق در این جلسه به همبستگی و وحدت موجود در شهرستان اشاره کرد وگفت: وحدت و همدلی بین مسئولان باروق در سطح استان زبانزد است و این ظرفیت ارزشمند باید در اجرای برنامه‌های ملی و مذهبی نیز نمود بیشتری پیدا کند.

وی از عموم مردم، فعالان بخش معدن، مدیران واحد‌های تولیدی و دستگاه‌های اجرایی دعوت کرد در رزمایش جان‌فدایان ایران که روز چهارشنبه ۶ آبان‌ماه برگزار می‌شود، حضور یابند.

سرهنگ حبیبی فرمانده سپاه شهرستان باروق هم با اشاره به فرمایش رهبر شهید مبنی بر اینکه «زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست»، اظهار داشت: تمامی ادارات و نهاد‌های شهرستان باید با هماهنگی سپاه و بنیاد شهید، در دیدار با خانواده معظم شهدا مشارکت فعال داشته باشند تا با تکریم این عزیزان، ادامه‌دهنده راه شهدا باشیم