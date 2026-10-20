به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پروین جولا با اشاره به اجرای پویش ملی اطلاع‌رسانی و پیشگیری از پوکی استخوان از ۲۵ مهر تا ۱ آبان‌ماه بیان کرد: زنان عمدتا به‌دلیل داشتن استخوان‌هایی کوچک‌تر و سبک‌تر، بیشتر در معرض پوکی استخوان قرار دارند. کاهش ترشح هورمون استروژن پس از یائسگی نیز روند تحلیل استخوانی را تسریع می‌کند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: افزایش سن، جنسیت و سابقه خانوادگی از عوامل اصلی ابتلا به پوکی استخوان هستند. همچنین کم‌تحرکی، کمبود کلسیم، ویتامین D، دخانیات و نوشیدنی‌های الکلی نیز خطر بروز این بیماری را افزایش می‌دهند.

مدیر گروه پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دزفول تأکید کرد: پوکی استخوان قابل پیشگیری است. آگاهی، تغذیه سالم و ورزش‌هایی، چون پیاده‌روی و آب‌درمانی می‌تواند به تقویت استخوان‌ها و کاهش خطر ابتلا کمک کند.