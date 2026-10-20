مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با تأکید بر ضرورت افزایش ظرفیت تولید در میدان‌های نفتی مسجدسلیمان، بازنگری در برنامه‌های توسعه‌ای، تعیین‌تکلیف چاه‌های آماده تولید و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و مشارکت بخش خصوصی را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رامین حاتمی، در نشست بهره‌دهی چاه‌های شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مسجدسلیمان، بر تدوین برنامه‌های توسعه‌ای متناسب با شرایط مخازن و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود برای افزایش تولید نفت تأکید کرد.

او با اشاره به تفاوت شرایط مخازن این شرکت گفت: برخی میدان‌ها به دلیل قدمت تولید و میزان تخلیه مخزن، شرایط خاصی دارند؛ در مقابل، میدان‌های جوان و بکر از قابلیت توسعه برخوردارند و بهره‌برداری بهینه از آنها مستلزم برنامه‌ریزی متناسب با ویژگی‌های هر میدان است.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با قدردانی از تلاش کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مسجدسلیمان برای تحقق ۱۰۱ درصدی برنامه تولید در نیمه نخست سال، اقدامات انجام‌شده برای نوسازی تأسیسات و خطوط لوله و ارتقای ایمنی آنها را ارزشمند دانست.

حاتمی افزود: تعویض ۳۰ کیلومتر از خط لوله نفت‌سفید، با وجود موانع و دشواری‌های منطقه، و ایمن‌سازی خطوط لوله در مناطق صعب‌العبور، از جمله مسیر‌های پرسیاه، شیان و لب‌سفید، از اقدامات مهم این شرکت بوده است.

او با تأکید بر ضرورت تقویت فعالیت‌های توسعه‌ای مسجدسلیمان گفت: باید با بازنگری در برنامه‌های توسعه‌ای و تعریف بسته‌های کاری متناسب با شرایط میدان‌ها، زمینه بهره‌برداری مؤثرتر از ظرفیت‌های موجود و مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح‌ها فراهم شود.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب تعیین‌تکلیف چاه‌های آماده تولید و برنامه‌ریزی برای بازگرداندن چاه‌های نیازمند اقدامات تکمیلی به چرخه تولید را از اولویت‌های افزایش تولید دانست و بر بررسی امکان نصب پمپ در چاه‌های واجد شرایط تأکید کرد.

حاتمی همچنین بازنگری در برآورد‌های تولید و برنامه‌های توسعه‌ای میدان‌های لالی، زیلایی و بالارود و بررسی راهکار‌های افزایش بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولیدی میدان لب‌سفید را خواستار شد.