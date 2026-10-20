رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان از زمینه سازی برای گسترش صادرات محصولات فناورانه صنعت دام و طیور به کشور‌های افریقایی و آسیایی خبر داد.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، مجید موافق قدیری در حاشیه بازدید سفیران و نمایندگان ۳۰ کشور مختلف از نمایشگاه بین المللی صنایع دام و طیور تهران تصریح کرد: علاوه بر سفیران کشورها، ۱۷ گروه تجاری و اقتصادی خارجی نیز از این نمایشگاه و به ویژه غرفه‌های شرکت‌های دانش بنیان بازدید کردند و توافقاتی برای تبادلات چند جانبه صورت گرفت که قطعا به تقویت و توسعه صادرات کمک خواهد کرد.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان ایران در گفت‌و‌گو با زهرا تیزچنگ، خبرنگار رسانه ملی گفت: یکی از اتفاقات بسیار خوب در جریان بیستمین نمایشگاه صنایع دام و طیور، بازدید سفرای کشور‌های مختلف از نمایشگاه بود که زمینه ساز تقویت و توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی خواهد شد.

او اضافه کرد: نمایندگان کشور‌های آفریقایی و آسیای میانه با حضور در نمایشگاه و بازدید از شرکت‌های مختلفی که برای آنها تدارک دیده بودیم، با ظرفیت‌ها آشنا شدند و حتی پیشنهاد‌های سرمایه‌گذاری مشترکی را در کشور‌های خود مطرح کردند.

قدیری گفت: در داخل کشور نیز همان‌طور که می‌دانید، در حوزه صادرات ماشین‌آلات خوراک دام، صنعت مرغداری و دامداری از ظرفیت‌های بسیار خوبی برخورداریم و برنامه‌ریزی کرده‌ایم که حجم صادرات خود را به بیش از یک میلیارد دلار برسانیم و امیدواریم با این برنامه‌ریزی و نقطه آغازین، این مسیر با قوت ادامه پیدا کند.

او ابراز امیدواری کرد که دولت و به‌ویژه معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و سفرای ایران در دیگر کشور‌ها به فعالان این صنعت کمک کنند تا این حرکت پرقدرت حفظ شود.

حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان؛ ظرفیت ۱۱۰۰ متری در نمایشگاه

رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان گفت: در نمایشگاه امسال بیش از ۵۰ شرکت دانش‌بنیان در حوزه دام و طیور حضور داشتند که فضایی بالغ بر ۱۰۹۸ متر مربع در قالب غرفه مشترک با معاونت علمی ریاست‌جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی به آنها اختصاص یافت.

او اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات ما، معرفی سرمایه‌گذارانی بود که در حوزه دام و طیور فعالیت دارند یا به دنبال سرمایه‌گذاری هستند؛ این افراد با ایده‌ها و محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان آشنا شدند. هدف اصلی این است که کسب‌وکارها، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران ما پیوند عمیق‌تری با محصولات دانش‌بنیان برقرار کنند.

قدیری ادامه داد: همچنین در این دوره، علاوه بر برنامه بازدید سفیران، ۱۷ هیئت و نمایندگان کشور‌هایی که به آنها صادرات داریم، از نمایشگاه بازدید کردند و فعالان حوزه دام و طیور، مکمل‌سازان، کنسانتره‌سازان و شرکت‌های دانش‌بنیان محصولات خود را به این هیئت‌ها معرفی کردند تا زمینه توسعه صادرات به این کشور‌ها بیش از پیش فراهم شود؛ این یکی دیگر از دستاورد‌های مهم انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران بود.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان درباره کمک‌های بانکی به شرکت‌های دانش‌بنیان اظهار داشت: برای حل دغدغه مالی شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیانی که ظرفیت‌های بسیار قوی دارند، اما از نظر بنیه مالی با محدودیت مواجه‌اند، شبکه پولی و بانکی کشور را نیز به این شرکت‌ها معرفی کردیم تا دغدغه تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در این حوزه به حداقل برسد.

اشاره به نقش کلیدی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

قدیری در بخش دیگری از سخنان خود به نقش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در توسعه تعاملات بین المللی اشاره کرد و گفت: سازمان تات به عنوان نهاد سیاست‌گذار، نقش بسیار پررنگی در تسهیل‌گری، اصلاح قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها دارد. سال گذشته در جریان برگزاری نمایشگاه، تفاهم‌نامه‌ای با این سازمان امضا کردیم و طی یک سال گذشته حمایت‌های بسیار خوبی را شاهد بوده‌ایم.

او افزود: البته حواسمان هست که در شرایط عادی قرار نداریم و طبیعی است که بخشی از تمرکز سیاست‌گذاران روی مسائل دیگر باشد؛ اما واقعیت این است که انتظار داریم موانع برداشته شود، فضا تسهیل گردد و مسیر برای شرکت‌های دانش‌بنیان، نوپا، نوآور و شرکت‌های فعال در حوزه «های‌تک» (High-Tech) هموار شود.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان تصریح کرد: صنایع دام و طیور از حلقه‌های اصلی امنیت غذایی کشور هستند؛ امنیتی که به افزایش تاب‌آوری ملی ما در دوران تحریم و جنگ کمک کرد و همچنان نیز این نقش را ایفا می‌کند. بنابراین، دولت باید با رفع موانع، انگیزه بیشتری به شرکت‌های دانش‌بنیان ببخشد و مسیر بهره‌گیری از ظرفیت‌های سازمان تحقیقات کشاورزی را بیش از پیش هموار سازد.