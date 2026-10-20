به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مهدی اعیان‌منش گفت: پیش‌بینی می‌شود سطح زیرکشت این محصول از ۳۰۰ هکتار در سال گذشته به هزار و ۱۰۰ هکتار در سال زراعی جاری برسد.

او بیان کرد: عملیات کاشت این محصول در داراب از اواخر مهرماه آغازشده است و تا اواخر آبان‌ماه ادامه دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب افزود: تمامی مزارع کلزای شهرستان داراب به‌صورت مکانیزه و با استفاده از دستگاه ریزدانه‌کار کشت می‌شوند و ارقام گواهی‌شده هایولا ۵۰ و دلگان در این مزارع مورد استفاده قرار می‌گیرند.

اعیان‌منش اضافه کرد:رعایت تاریخ کاشت، انتخاب رقم مناسب، تنظیم تراکم بوته و استفاده صحیح از دستگاه کارنده از عوامل مؤثر بر عملکرد کلزا است.

او در ادامه گفت: کشت به‌موقع کلزا، علاوه بر کمک به رشد مناسب بوته‌ها و کاهش خطر سرمازدگی، مدیریت علف‌های هرز را نیز تسهیل می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب همچنین توسعه کشت کلزا را در تناوب زراعی و مدیریت برخی علف‌های هرز، آفات و بیماری‌های مزارع گندم مؤثر دانست و گسترش کشت این محصول را در افزایش تولید دانه‌های روغنی و بهبود الگوی کشت حائز اهمیت برشمرد.