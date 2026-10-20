رئیس‌کل دادگستری لرستان گفت: ۶۱ درصد پرونده‌های ارجاعی به شورا‌های حل اختلاف به صلح و سازش ختم می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، عمران علی‌محمدی در بازدید از شورا‌های حل اختلاف مرکز استان، از تحقق ۶۱ درصدی صلح و سازش در پرونده‌های ارجاعی خبر داد و گفت: توسعه فرهنگ صلح و سازش و استفاده از ظرفیت نخبگان اجتماعی برای حل اختلافات مردم، از اهداف مهم دستگاه قضایی است.

وی با اشاره به فعالیت منظم شعب شورا‌های حل اختلاف مرکز استان اظهارکرد: از هر ۱۰۰ پرونده‌ای که به این شورا‌ها ارجاع می‌شود، ۶۱ پرونده به صلح و سازش می‌رسد.