نماینده رئیس‌جمهور در حوزه توسعه دریامحور از افزایش چشمگیر تولیدات شیلاتی در سال جاری در مقایسه با سال گذشته خبر داد و گفت: طرح‌های تولید ماهی، میگو و سایر فعالیت‌های شیلاتی در حال اجراست.

به گزارش خبرنگار گروه حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صدا و سیما، عبدالعلی‌زاده، نماینده رئیس‌جمهور در حوزه توسعه دریامحور، در جمع خبرنگاران، با تأکید بر اهمیت هوشمندسازی طرح آمایش سرزمین گفت: اجرای این طرح با کمک هوش مصنوعی، ضمن صرفه‌جویی در وقت مردم و دستگاه‌های اجرایی و تسریع در پاسخگویی به متقاضیان، احتمال تخلف از طرح‌ها و برنامه‌ها را به حداقل می‌رساند.

او افزود: با هوشمندسازی فرایندها، ارتباط مستقیم متقاضیان با نظام اداری کاهش می‌یابد و پاسخ درخواست‌ها با کمک هوش مصنوعی سریع‌تر ارائه می‌شود. همچنین با کنترل طرح‌ها و برنامه‌ها از طریق هوش مصنوعی، امکان تخلف از ضوابط به نزدیک صفر می‌رسد.

عبدالعلی‌زاده با اشاره به نقش بخش خصوصی در توسعه دریامحور اظهار کرد: بخش خصوصی در شرایط جنگ نیز پای کار بود و فعالیت‌های خود را ادامه داد و در شرایط فعلی هم به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

او ادامه داد: در حوزه توسعه دریامحور، طرح‌های مرتبط با تولید ماهی، میگو و سایر فعالیت‌های شیلاتی در حال اجراست و امسال در مقایسه با سال گذشته، افزایش چشمگیری در تولیدات شیلاتی داشته‌ایم.

نماینده رئیس‌جمهور در حوزه توسعه دریامحور ابراز امیدواری کرد با بهبود شرایط کشور و پایان جنگ، منابع ارزی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری مردم تأمین شود تا زمینه رشد بیشتر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم شود.

عبدالعلی‌زاده همچنین درباره فعالیت گمرکات کشور گفت: همه گمرکات، به‌ویژه گمرکات دریای خزر و جنوب، فعال هستند و خدمات خود را ارائه می‌دهند.

او در پایان گفت: تولید و صادرات نفت نیز ادامه دارد؛ هرچند فعالیت‌ها در جنوب به دلیل محاصره با دشواری‌هایی مواجه شده است، اما امکان انجام فعالیت‌ها از طریق مسیر‌های ریلی و جاده‌ای وجود دارد.