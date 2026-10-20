به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مهدی اعیان‌منش گفت: پیش‌بینی می‌شود در سال زراعی جاری، ۳ هزار هکتار از اراضی آبی و ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی دیم به کشت این محصول اختصاص یابد.

او با اشاره به آغاز عملیات کاشت جو از اواسط مهرماه بیان کرد: کشت این محصول تا اواسط آذرماه ادامه دارد و بهره‌گیری از روش‌های مناسب کاشت، نقش مهمی در استقرار مطلوب بوته‌ها و دستیابی به عملکرد مناسب دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب اضافه کرد: ارقام مورد استفاده در مزارع جو شهرستان شامل نیمروز، نوروز، اکسین، نگین و سایر ارقام مناسب منطقه است.

مهدی اعیان‌منش افزود: عملیات کاشت در سال زراعی جاری با استفاده از روش‌های نوین و عمدتا بصورت مکانیزه انجام می‌شود.

او با اشاره به کاربرد دوگانه جو در تولید دانه و تأمین علوفه دام بیان کرد: بخشی از مزارع جو برای تولید علوفه سبز یا قصیل و چرای دام مورد استفاده قرار می‌گیرند که این موضوع در تأمین خوراک دام منطقه اهمیت دارد.