استاندار البرز با تأکید بر ضرورت آمادگی برای افزایش جمعیت سالمندان، خواستار تدوین برنامه‌های اجرایی برای شناسایی نیازهای این گروه در محلات، توسعه مراکز مراقبتی و توان‌بخشی و تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، مجتبی عبداللهی در نشست شورای سیاست‌گذاری و حمایت از سالمندان و شورای مناسب‌سازی استان، با اشاره به پیش‌بینی سالمندشدن بیش از ۳۰ درصد جمعیت کشور تا افق ۱۴۳۰، بر ضرورت تعیین وظایف مشخص برای دستگاه‌های اجرایی و حرکت از طرح مسائل به اجرای برنامه‌های عملیاتی تأکید کرد.

وی اظهار کرد: افزایش جمعیت سالمندان، نیاز به خدمات مراقبتی، درمانی و حمایتی را بیشتر می‌کند؛ ازاین‌ رو، استان باید از هم‌اکنون برای تأمین زیرساخت‌های موردنیاز و شناسایی دقیق نیازهای این گروه برنامه‌ریزی کند.

عبداللهی با اشاره به ضرورت پیگیری مصوبات این حوزه افزود: تشکیل کارگروهی تخصصی با حضور کارشناسان و فعالان اجتماعی باید زمینه بررسی راهکارهای اجرایی و تدوین برنامه‌های مشخص را فراهم کند؛ برنامه‌هایی که مسئول اجرای آن‌ها، زمان‌بندی و شیوه ارزیابی نتایج روشن باشد.

استاندار البرز، مدیریت محله‌محور را یکی از ظرفیت‌های مهم برای شناسایی و پیگیری مسائل سالمندان دانست و گفت: مدیران محلات، پهنه‌ها و کوچه‌ها باید با همکاری مساجد و گروه‌های محلی، نیازهای سالمندان را شناسایی و برای پیگیری آن‌ها با دستگاه‌های مسئول ارتباط برقرار کنند.

وی تدوین دستورالعملی برای تعیین وظایف مدیران محلات در این زمینه را ضروری دانست و تأکید کرد که اجرای منسجم این الگو باید به‌گونه‌ای باشد که امکان بررسی عملکرد و شناسایی نقاط ضعف و قوت آن فراهم شود.

عبداللهی همچنین توسعه مراکز تخصصی سالمندی را از محورهای موردنیاز استان برشمرد و اظهار کرد: باید زمینه مشارکت بخش خصوصی در ایجاد مراکز نگهداری و مراقبت، توان‌بخشی، فیزیوتراپی، آب‌درمانی و مجموعه‌های جامع سلامت فراهم شود. در این مسیر، موانع سرمایه‌گذاری باید بررسی و پیشنهادهای مربوط به مشوق‌های حمایتی برای تصمیم‌گیری به مراجع ذی‌صلاح ارائه شود.

وی با اشاره به نقش مدیریت شهری در توسعه این خدمات افزود: شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهرها می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، راهکارهای تسهیل صدور مجوزها و حمایت از سرمایه‌گذاری در مراکز سالمندی را بررسی کنند. توسعه مراکز استاندارد مراقبتی همچنین می‌تواند امکان دسترسی خانواده‌هایی را که قادر به مراقبت مستمر از سالمندان خود نیستند، به خدمات تخصصی افزایش دهد.

استاندار البرز بر استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد، گروه‌های جهادی، معتمدان محلی و فعالان اجتماعی نیز تأکید کرد و خواستار تدوین سازوکاری مشخص برای مشارکت این مجموعه‌ها در برنامه‌های حمایتی شد.

عبداللهی در بخش دیگری از این نشست، مناسب‌سازی فضاهای عمومی و شهری برای سالمندان و کودکان را مورد توجه قرار داد و گفت: شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی باید الزامات شهرها و روستاهای دوستدار سالمند و کودک را در برنامه‌ریزی‌های خود لحاظ کنند. دسترس‌پذیری محیط، ایمنی و تسهیل تردد از جمله موضوعاتی است که باید در این برنامه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: شاخص‌های شهرها و روستاهای دوستدار سالمند و کودک باید در ارزیابی عملکرد شهرداری‌ها لحاظ شود و آموزش مدیران شهری برای شناخت الزامات این الگو در دستور کار قرار گیرد.

استاندار البرز بر ضرورت تعیین مأموریت‌های روشن برای دستگاه‌های مسئول در حوزه سالمندان، کودکان و جوانی جمعیت تأکید کرد و گفت: اقدامات اولویت‌دار باید به‌صورت مشخص تعریف و مسئولیت اجرای هر بخش به دستگاه مربوط واگذار شود تا امکان پیگیری مستمر و سنجش نتایج فراهم باشد.