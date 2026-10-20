مدیر شیلات و آبزیان آذربایجان‌غربی در دیدار با اعضای تعاونی‌های صیادی دریاچه سد ارس، روند فعالیت صیادان، موانع پیش‌رو و راهکار‌های مقابله با صید غیرمجاز را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر شیلات و آبزیان آذربایجان‌غربی در دیدار با اعضای تعاونی‌های صیادی دریاچه سد ارس، روند فعالیت صیادان، موانع پیش‌رو و راهکار‌های مقابله با صید غیرمجاز را بررسی کرد.

دریاچه سد ارس با بیش از ۱۵ هزار هکتار وسعت، سهمی بیش از ۳۳ درصد از کل تولیدات شیلاتی آذربایجان‌غربی را به خود اختصاص داده است.

در پایان این نشست نیز، از مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر آبزیان شهید کاظمی پلدشت بازدید شد.