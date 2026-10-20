پریماه تورانی، ملی‌پوش پاراتکواندو ایران به نشان برنز بازی‌های پاراآسیایی ناگویا دست پیدا کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دومین روز از رقابت‌های پاراتکواندو کلاس K ۴۴ بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ پریماه تورانی در مرحله رده‌بندی مبارزه کرد و پیروز شد.

ملی پوش دسته منهای ۶۵ کیلوگرم ایران در این مرحله بک بولاتوا از ازبکستان را شکست داد و به مدال برنز رسید.

راند اول این مبارزه بدون امتیاز به پایان رسید، اما تورانی با یک امتیاز داور پیروز اعلام شد. در راند دوم هر دو ورزشکار محتاطانه کار کردند، اما در نهایت این حریف ازبکستانی بود که ۵ بر ۲ به برتری رسید.

ملی‌پوش ایران هرچند تا ثانیه‌های پایانی راند سوم عقب بود، اما مبارزه را ۵ بر ۴ برد و برنز گرفت.

تورانی پیش از این در یک‌چهارم نهایی برابر یینان یائو چینی شکست خورد، اما در شانس مجدد نماینده اندونزی را از پیش رو برداشت و سپس با غلبه بر حریف ازبکستانی خود مدال برنز را بر گردن آویخت.