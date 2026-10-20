به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نمایشگاه ملی روستا بازار با حضور ۱۰۰ غرفه و با هدف معرفی توانمندی‌های تولیدکنندگان روستایی، عرضه محصولات و حمایت از کسب‌وکار‌های محلی در ارومیه افتتاح شد.

عزیز سهندی، مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در آذربایجان‌غربی، در آیین افتتاح این نمایشگاه با اشاره به اهداف برگزاری روستا بازار، حمایت از تولیدکنندگان روستایی، معرفی محصولات بومی و فراهم کردن زمینه عرضه مستقیم تولیدات آنان را از اهداف این رویداد عنوان کرد.

وی افزود: این نمایشگاه با برپایی ۱۰۰ غرفه، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های تولیدی مناطق روستایی، عرضه محصولات و ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان فراهم کرده است.

رضا دهقان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی نیز در این مراسم از کسب رتبه دوم استان در ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

وی با اشاره به شرایط دشوار جنگی و تحریم‌ها گفت: آذربایجان‌غربی در چارچوب برنامه‌های کلان اقتصادی و سرمایه‌گذاری، با حمایت مستمر دستگاه‌های اجرایی، یک‌هزار و ۶۰۰ پروژه را در قالب کلنگ‌زنی و افتتاح واحد‌های تولیدی به مرحله اجرا و بهره‌برداری رسانده است.

نمایشگاه ملی روستا بازار در ارومیه با حضور تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان محصولات روستایی، زمینه معرفی تولیدات بومی، توسعه بازار فروش و تقویت اقتصاد روستایی را فراهم کرده است.