در دیدار استاندار با دکتر پزشکیان مطرح شد:
عملکرد درخشان مازندران در زمینه های مختلف علمی، عمرانی و خدماتی
رئیس جمهور عملکرد درخشان مازندران در زمینه مدیریت عالی بحران سیل، ساخت شهرکهای مسکونی چند هزار واحدی و تکمیل پروژههای متعدد تا افتخارآفرینی مازندرانیها در کنکور را تحسین کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مهدی یونسیرستمی استاندار مازندران، در دیدار با دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، گزارشی از اقدامات عمرانی، برنامههای حوزه مسکن، دستاوردهای علمی و نحوه مدیریت بحران در استان ارائه کرد که با تقدیر و ابراز رضایت رئیسجمهور از عملکرد استان در بخشهای مختلف همراه شد.
در این دیدار، رئیسجمهور با قدردانی از اقدامات عمرانی انجامشده در مازندران، اجرای پروژههای متعدد و تعیین تکلیف طرحهایی را که سالها با وقفه مواجه بودند، اقدامی ارزشمند دانست و بر اهمیت تداوم این روند برای تسریع در توسعه زیرساختها و رفع مشکلات مردم تأکید کرد.
پزشکیان همچنین با اشاره به موفقیتهای علمی دانشآموزان مازندرانی و کسب رتبههای برتر متعدد در آزمون سراسری کنکور، این دستاورد را حاصل تلاش و ظرفیت ارزشمند علمی استان دانست و بر ضرورت حمایت ویژه از نخبگان و استعدادهای برتر بهمنظور فراهمسازی زمینه رشد، شکوفایی و بهرهگیری از توانمندیهای آنان تأکید کرد.
رئیسجمهور در بخش دیگری از این دیدار، اقدامات انجامشده در حوزه مسکن، ساخت واحدهای مسکونی و آغاز عملیات اجرایی شهرکهای مسکونی در مازندران را در راستای سیاستهای دولت چهاردهم برای حمایت از اقشار کمدرآمد، تأمین سرپناه و تسهیل شرایط ازدواج و تشکیل خانواده برای زوجهای جوان ارزیابی کرد و بر ضرورت استمرار و تقویت این اقدامات تأکید داشت.
مدیریت بحران در حوادث ناشی از سیل و طوفان سهمگین در استان، از دیگر محورهای این دیدار بود که رئیسجمهور ضمن ابراز رضایت از اقدامات صورتگرفته، از تلاشهای مجموعه مدیریتی استان برای مدیریت شرایط بحرانی و پیگیری امور مرتبط با این حوادث تقدیر کرد.
در ادامه مهدی یونسیرستمی استاندار مازندران، نیز با قدردانی از حمایتهای ویژه رئیسجمهور و دولت چهاردهم از برنامههای توسعهای استان، این پشتیبانیها را زمینهساز تسریع در اجرای طرحهای عمرانی، به ثمر رسیدن پروژههای معطلمانده و افتتاح طرحهای متعدد در بخشهای مختلف دانست.
استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت استمرار تعامل و حمایت دولت از برنامههای توسعهای استان، اظهار داشت: همراهی رئیسجمهور، نقش مؤثری در ایجاد تحرک تازه در اجرای پروژههای عمرانی و پیشبرد برنامههای زیرساختی مازندران داشته و این مسیر با هدف ارتقای کیفیت زندگی مردم، رفع محرومیتها و تقویت ظرفیتهای توسعهای استان ادامه خواهد یافت.