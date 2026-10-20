به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مهدی یونسی‌رستمی استاندار مازندران، در دیدار با دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، گزارشی از اقدامات عمرانی، برنامه‌های حوزه مسکن، دستاورد‌های علمی و نحوه مدیریت بحران در استان ارائه کرد که با تقدیر و ابراز رضایت رئیس‌جمهور از عملکرد استان در بخش‌های مختلف همراه شد.

در این دیدار، رئیس‌جمهور با قدردانی از اقدامات عمرانی انجام‌شده در مازندران، اجرای پروژه‌های متعدد و تعیین تکلیف طرح‌هایی را که سال‌ها با وقفه مواجه بودند، اقدامی ارزشمند دانست و بر اهمیت تداوم این روند برای تسریع در توسعه زیرساخت‌ها و رفع مشکلات مردم تأکید کرد.

پزشکیان همچنین با اشاره به موفقیت‌های علمی دانش‌آموزان مازندرانی و کسب رتبه‌های برتر متعدد در آزمون سراسری کنکور، این دستاورد را حاصل تلاش و ظرفیت ارزشمند علمی استان دانست و بر ضرورت حمایت ویژه از نخبگان و استعداد‌های برتر به‌منظور فراهم‌سازی زمینه رشد، شکوفایی و بهره‌گیری از توانمندی‌های آنان تأکید کرد.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از این دیدار، اقدامات انجام‌شده در حوزه مسکن، ساخت واحد‌های مسکونی و آغاز عملیات اجرایی شهرک‌های مسکونی در مازندران را در راستای سیاست‌های دولت چهاردهم برای حمایت از اقشار کم‌درآمد، تأمین سرپناه و تسهیل شرایط ازدواج و تشکیل خانواده برای زوج‌های جوان ارزیابی کرد و بر ضرورت استمرار و تقویت این اقدامات تأکید داشت.

مدیریت بحران در حوادث ناشی از سیل و طوفان سهمگین در استان، از دیگر محور‌های این دیدار بود که رئیس‌جمهور ضمن ابراز رضایت از اقدامات صورت‌گرفته، از تلاش‌های مجموعه مدیریتی استان برای مدیریت شرایط بحرانی و پیگیری امور مرتبط با این حوادث تقدیر کرد.

در ادامه مهدی یونسی‌رستمی استاندار مازندران، نیز با قدردانی از حمایت‌های ویژه رئیس‌جمهور و دولت چهاردهم از برنامه‌های توسعه‌ای استان، این پشتیبانی‌ها را زمینه‌ساز تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی، به ثمر رسیدن پروژه‌های معطل‌مانده و افتتاح طرح‌های متعدد در بخش‌های مختلف دانست.

استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت استمرار تعامل و حمایت دولت از برنامه‌های توسعه‌ای استان، اظهار داشت: همراهی رئیس‌جمهور، نقش مؤثری در ایجاد تحرک تازه در اجرای پروژه‌های عمرانی و پیشبرد برنامه‌های زیرساختی مازندران داشته و این مسیر با هدف ارتقای کیفیت زندگی مردم، رفع محرومیت‌ها و تقویت ظرفیت‌های توسعه‌ای استان ادامه خواهد یافت.