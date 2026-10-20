به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری اصل در دیدار با مدیرکل امور اجرایی زکات کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور، با اشاره به جایگاه رفیع زکات در حکومت اسلامی و سیره اهل‌بیت عصمت و طهارت(علیهم السلام) گفت: در صدر اسلام و دوران حکومت امیرالمؤمنین علی(علیه السلام)، همه مصارف کشور، هزینه‌های نظامی و حقوق کارمندان و نهاد‌های مختلف از محل زکات تأمین می‌شد؛ اما به دلایل تاریخی و غلبه تجارت و مباحث فقهی مربوط به خمس در جهان تشیع، زکات کمی در حاشیه قرار گرفت که امروز احیای دوباره آن نیازمند یک عزم ملی و رویکرد نوین است.

وی با اشاره به ضرورت همراه‌سازی دولت‌ها با این فریضه الهی افزود: دولت‌ها باید بدانند که پرداختن به مقوله زکات و رسیدگی به معیشت روستاییان و نیازمندترین اقشار جامعه، نه‌تنها یک وظیفه شرعی و اخلاقی، بلکه عامل بزرگی در جهت ایجاد دلگرمی و رضایت‌مندی عمومی نسبت به خدمات نظام و دولت خدمتگزار است. همان‌طور که دولت‌ها برای وصول مالیات اهتمام ویژه‌ای دارند، استانداران و فرمانداران نیزباید ترویج و جمع‌آوری زکات را به‌عنوان یکی از شاخص‌های اصلی ارزیابی عملکرد خود بدانند.

امام جمعه تبریز با اشاره به ظرفیت‌های عظیم اقتصادی استان آذربایجان شرقی و تبریز تصریح کرد: در کنار قشر زحمتکش کشاورز، امروز بخش تجارت، اصناف و صنایع بزرگ تولیدی و صادراتی استان ظرفیت فوق‌العاده‌ای برای مشارکت در امور خیریه و زکات مستحبی دارند. اگر واحد‌های بزرگ تولیدی، کارخانجات و تجار خوش‌نام تبریز و کشور با هدایت صحیح و شفاف‌سازی در ساخت مسکن کارگری، محرومیت‌زدایی و کمک به نیازمندان وارد میدان شوند، هم‌افزایی بی‌نظیری شکل خواهد گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری اصل با اشاره به نمونه‌های موفق مشارکت کارخانجات بزرگ تبریز در ساخت مسکن کارگران و امور خیریه خاطرنشان کرد: اگر وجوه شرعی و زکات مستحبی مؤمنان و واحد‌های صنعتی با نظارت دقیق کمیته امداد و به نام خودِ آن مجموعه‌ها هزینه و اطلاع‌رسانی شود، انگیزه فعالان اقتصادی چندین برابر شده و آثار خیر آن در جامعه متجلی خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در پایان ضمن تجلیل از تلاش‌های صورت‌گرفته در دبیرخانه شورای زکات کشور و کمیته امداد، بر لزوم بهره‌گیری از شیوه‌های نوین تبلیغی، استفاده از ظرفیت چهره‌های مرجع مردمی، کارآفرینان و بازاریان معتمد و همچنین توسعه روش‌های حقوقی و رسمی ثبت وصایا و صدقات جاریه تأکید کرد.