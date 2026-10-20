ملی‌پوش پاراتکواندو ایران با پیروزی مقابل نماینده نپال به برنز بازی‌های پاراآسیایی دست پیدا کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در ادامه دومین روز رقابت‌های پاراتکواندو بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ و در دیدار رده‌بندی وزن ۵۷- کیلوگرم مریم عبدالله‌پور با نماینده نپال مبارزه کرد و به مدال برنز دست پیدا کرد.

عبدالله‌پور در کلاس K ۴۴ زنان پالِشا گووردهان را دو بر صفر با امتیاز‌های ۴ بر صفر و ۱۲ بر ۶ شکست داد.

ملی‌پوش ایران در یک‌چهارم نهایی مقابل نماینده ازبکستان پیروز شد، سپس با شکست برابر یوجیه لی از چین به فینال نرسید، اما در رده‌بندی به برتری رسید تا برنز کسب کند.

این سومین برنز تیم ملی پاراتکواندو ایران در روز دوم بازی‌هاست؛ پیش از این پریماه تورانی و سعید صادقیان‌پور هم برنز گرفتند.