به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مهدی یوسفی گفت: در سال زراعی جاری، پنبه در سطح ۴ هزار و ۱۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان زرین دشت کشت شده و پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ تن وش پنبه تولید و روانه بازار شود.

یوسفی با اشاره به اهمیت کشت پنبه در اقتصاد کشاورزی منطقه افزود: پنبه از محصولات مهم صنعتی و اقتصادی بخش کشاورزی به شمار می‌رود که علاوه بر ایجاد اشتغال و درآمد برای بهره‌برداران، نقش مؤثری در تأمین مواد اولیه صنایع نساجی و رونق فعالیت‌های مرتبط با فرآوری محصولات کشاورزی دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرین دشت با اشاره به ارقام کشت‌شده پنبه در مزارع این شهرستان بیان کرد: ارقام گلستان، ارمغان، ساجدی، ماکسا و لیدر از جمله ارقام مورد استفاده در کشت پنبه شهرستان هستند که انتخاب رقم مناسب و متناسب با شرایط اقلیمی منطقه، در کنار رعایت اصول فنی و مدیریت صحیح مزرعه، می‌تواند در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصول مؤثر باشد.

او با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های فنی در مراحل مختلف تولید اضافه کرد: مدیریت صحیح آبیاری، تأمین متعادل عناصر غذایی مورد نیاز گیاه، پایش مستمر مزارع، شناسایی به‌موقع آفات و بیماری‌ها و اجرای روش‌های اصولی کنترل عوامل خسارت‌زا، از مهم‌ترین اقدامات برای افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و ارتقای کیفیت وش پنبه است.

یوسفی همچنین بر اهمیت برداشت به‌موقع محصول تأکید کرد و گفت: رعایت زمان مناسب برداشت و دقت در جمع‌آوری محصول می‌تواند به حفظ کیفیت پنبه و کاهش ضایعات کمک کند و همچنین بهره‌گیری از توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی و استفاده از روش‌های علمی و فنی در مراحل کاشت، داشت و برداشت، زمینه‌ساز بهبود عملکرد مزارع خواهد بود.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان زرین دشت در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت از پنبه‌کاران و توسعه کشت اصولی این محصول بیان کرد: تداوم تولید پنبه و افزایش بهره‌وری در این بخش، علاوه برتقویت درآمد کشاورزان، در تأمین مواد اولیه صنایع وابسته، ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق اقتصادی شهرستان نقش مهمی دارد و از این رو، توجه به مدیریت بهینه منابع آب، ارتقای دانش فنی بهره‌برداران و به‌کارگیری روش‌های نوین کشاورزی از اولویت‌های مهم در مسیر توسعه پایدار کشت پنبه به شمار می‌رود.